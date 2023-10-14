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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

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«К могилкам вообще не подойти». На кладбище под Омском образовалась свалка

14 октября 2023, 06:14
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о горах мусора на кладбище рядом с городом

По словам горожан, обращения в мэрию результата не принесли.

Жители Омска сообщили о свалке на кладбище рядом с деревней Приветная. Пост с жалобой 14 октября опубликовали в паблике «ЧП Омск». Омичка, подписанная ВКонтакте как Алена Викторовна, приложила запись, в которой видно, что на кладбище образовались горы мусора. Складируют как сухие ветки и листья, так и полиэтиленовые мешки с отходами.

«Помойка не убирается, наверное, с Родительского дня. К могилкам вообще не подойти. Писала в администрацию Омска — результатов ноль. Люди приезжают, убираются, а помойка не вывозится», — рассказала омичка.
Мусорные горы достигают высоты человеческого ростаМусорные горы достигают высоты человеческого роста
Мусорные горы достигают высоты человеческого роста
Фото: ЧП Омск

Ранее Город55 рассказывал, что омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень. Органы местного самоуправления обязали убрать накопившийся мусор.

Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень
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#Происшествия#Омск#Омская область#Свалка#Мусор#Несанкционированная свалка#Кладбище#Евгений Игишев
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