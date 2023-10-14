«К могилкам вообще не подойти». На кладбище под Омском образовалась свалка

Жители Омска сообщили о свалке на кладбище рядом с деревней Приветная. Пост с жалобой 14 октября опубликовали в паблике «ЧП Омск». Омичка, подписанная ВКонтакте как Алена Викторовна, приложила запись, в которой видно, что на кладбище образовались горы мусора. Складируют как сухие ветки и листья, так и полиэтиленовые мешки с отходами.