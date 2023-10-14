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Хоценко поручил выделить 200 млн на корма для омских животноводческий хозяйств

Хоценко поручил выделить 200 млн на корма для омских животноводческий хозяйств

14 октября 2023, 11:30
Фото: Правительство Омской области
Субсидию получат хозяйства, которые занимаются разведением и содержанием крупного рогатого скота

Животноводческим хозяйствам Омской области компенсируют затраты на покупку кормов. Соответствующие изменения внесли в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».

Подробности сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Приняли решение о выделении 200 млн рублей на компенсацию покупки кормов для хозяйств, которые занимаются животноводством. Это 16 районов, производящих молоко, и 6 северных районов, занимающихся мясным направлением. Из-за режима чрезвычайной ситуации природного характера многим муниципалитетам пришлось нелегко, поэтому приняли решение возместить часть этих затрат. Субсидию предоставим хозяйствам, которые занимаются разведением и содержанием крупного рогатого скота», — сообщил глава региона.

Решение о выделении средств Виталий Хоценко принял после того, как посетил муниципальные районы. Ставка субсидий устанавливается в размере не больше понесенных затрат на приобретение кормов в текущем году.

#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Субсидия#Корма#Животноводство#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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