В Союзе потребителей дали прогноз по дальнейшему росту цен на продукты и лекарства

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ в интервью Общественной службе новостей заявил, что ожидать остановки роста цен пока не стоит. Он отметил, что продукты и другие товары будут продолжать дорожать, в том числе из-за увеличения доходов населения. Эксперт подчеркнул, что экономические и санкционные факторы оказывают влияние на практически все секторы экономики в России и, в результате, приводят к увеличению цен на большинство товаров в стране.
Производители сталкиваются с ростом затрат и стоимости продукции, и им приходится отражать это в ценах. Увеличение среднего дохода населения также позволяет людям покрывать растущие издержки продавцов. Однако увеличение денежного объема у населения при неизменном количестве товаров на рынке приводит к инфляции. «Это говорит о том, что равновесие между спросом и предложением достигается на более высоком уровне цены», — добавил эксперт.
Наибольшее повышение цен затронуло наиболее чувствительные категории товаров. Например, с начала года цены на лекарства выросли на 3% и даже до 20%. Цены на бензин поднялись на 9%, а на дизельное топливо — на 10,6%. Стоимость проезда на общественном транспорте и авиабилетов также увеличилась из-за инфляции и роста издержек.
Заметное подорожание также затронуло продовольственные товары. Эксперт отмечает, что цены сильнее всего растут на продукты, которые наименее зависят от доходов покупателей и не могут быть заменены более дешевыми аналогами. Например, с начала года самое дешевое и неэластичное мясо — курица — подорожало на 26,4%. Цены на свинину выросли на 10,4%, а на говядину — около 5%. Цены на молочные продукты немного снизились. Некоторые продукты подешевели из-за сокращения потребления. Однако общая цена потребительской корзины, как личной, так и семейной, будет продолжать расти, отмечает эксперт.
Петр Щелищ уверен, что сегодня нет оснований полагать, что рост цен скоро остановится. Он указал, что даже отечественная продукция требует импортного оборудования, которое зависит от колебаний курса рубля. И большой вопрос, будут ли доступны запчасти для обслуживания и ремонта этого оборудования.