В Союзе потребителей дали прогноз по дальнейшему росту цен на продукты и лекарства

Заметное подорожание также затронуло продовольственные товары. Эксперт отмечает, что цены сильнее всего растут на продукты, которые наименее зависят от доходов покупателей и не могут быть заменены более дешевыми аналогами. Например, с начала года самое дешевое и неэластичное мясо — курица — подорожало на 26,4%. Цены на свинину выросли на 10,4%, а на говядину — около 5%. Цены на молочные продукты немного снизились. Некоторые продукты подешевели из-за сокращения потребления. Однако общая цена потребительской корзины, как личной, так и семейной, будет продолжать расти, отмечает эксперт.