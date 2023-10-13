В России меняют ГОСТ для расширения ассортимента русских традиционных напитков

Теперь в новой редакции стандарта предусмотрено использование как этилового спирта, так и зерновых дистиллятов или их смеси в качестве основного сырья. Это позволит расширить ассортимент напитков на основе зерновых дистиллятов, которые становятся все более популярными, сказали эксперты.