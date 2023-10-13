В России меняют ГОСТ для расширения ассортимента русских традиционных напитков

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Этот стандарт распространяется на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку искристую. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Росстандарта. По словам его представителей, стандарт был пересмотрен для того, чтобы расширить ассортимент русских традиционных напитков на натуральном сырье, пишет RT.
В Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, который занимался подготовкой стандарта, сообщили, что его введение поможет увеличить конкурентоспособность продукции и сохранить традиционные виды напитков, а также решить проблему импортозамещения.
Теперь в новой редакции стандарта предусмотрено использование как этилового спирта, так и зерновых дистиллятов или их смеси в качестве основного сырья. Это позволит расширить ассортимент напитков на основе зерновых дистиллятов, которые становятся все более популярными, сказали эксперты.
Кроме того, в новой редакции национального стандарта уточнены определения и технические требования для всех групп напитков.