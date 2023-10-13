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В России меняют ГОСТ для расширения ассортимента русских традиционных напитков

13 октября 2023, 07:49
С 1 января 2024 года начинает действовать новый стандарт ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия».

Этот стандарт распространяется на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку искристую. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Росстандарта. По словам его представителей, стандарт был пересмотрен для того, чтобы расширить ассортимент русских традиционных напитков на натуральном сырье, пишет RT.

В Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, который занимался подготовкой стандарта, сообщили, что его введение поможет увеличить конкурентоспособность продукции и сохранить традиционные виды напитков, а также решить проблему импортозамещения.

Теперь в новой редакции стандарта предусмотрено использование как этилового спирта, так и зерновых дистиллятов или их смеси в качестве основного сырья. Это позволит расширить ассортимент напитков на основе зерновых дистиллятов, которые становятся все более популярными, сказали эксперты.

Кроме того, в новой редакции национального стандарта уточнены определения и технические требования для всех групп напитков.

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