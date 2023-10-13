В Омске на Ленинградском мосту планируют открыть отремонтированную полосу

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В Омске на Ленинградском мосту готовится к открытию отремонтированная полоса, которая идет в сторону Левобережья. Подробности сегодня, 13 октября, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, заменили тротуарные консоли и установили ограждения. В скором времени дорогу откроют и перезапустят движение», — написал глава региона.
Ленинградский мост ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полностью все работы планируют завершить весной 2024 года. На ремонт моста из бюджетов всех уровней выделено 1,9 млрд рублей.