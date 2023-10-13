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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

иллюстрация

В ночь с 14 на 15 октября в Омске полностью перекроют Ленинградский мост

13 октября 2023, 11:23
Фото: Город55
иллюстрация
Утром в воскресенье автомобилисты вновь смогут ездить по мосту.

Мэр Омска Сергей Шелест проверил, как идет капитальный ремонт Ленинградского моста. Как сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, основные дорожные работы на перекрытом участке подрядчик уже закончил.

Рабочие будут в ближайшие выходные переставлять бетонные блоки. Это произойдет в ночь с 14 на 15 октября. К утру воскресенья омским автомобилистам откроется проезжая часть.

«Ночные работы пройдут с полным закрытием движения. С 6 утра 15 октября транспорт поедет по-новому: по левой половине моста при движении с Левого берега, по одной полосе в каждую из сторон. Вторая половина моста при этом будем закрыта — туда переместятся ремонтные работы», — объяснил Сергей Шелест.

На новом участке ООО «СтройТраст» снимет сначала старое покрытие, восстановит бетонную плиту проезжей части. Далее при хорошей погоды будет этап гидроизоляции и формирование выравнивающего слоя. Если погодные условия позволят, то подрядчик ускорится и откроет движение раньше срока.

В администрации Омска сообщили, что мост готов на 60%. Его планируют открыть весной 2024 года.

Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти наполовину
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#Город#Омская область#Капремонт#Ленинградский мост#Новости#Алина Ясинская
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