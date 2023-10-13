В ночь с 14 на 15 октября в Омске полностью перекроют Ленинградский мост

На новом участке ООО «СтройТраст» снимет сначала старое покрытие, восстановит бетонную плиту проезжей части. Далее при хорошей погоды будет этап гидроизоляции и формирование выравнивающего слоя. Если погодные условия позволят, то подрядчик ускорится и откроет движение раньше срока.