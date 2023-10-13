В квартире Новокузнецка нашли тело четырехмесячного ребенка

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как сообщает «Сибдепо», в Кузбассе нашли тело четырехмесячного мальчика. Его обнаружили 11 октября в одной из квартир в Новокузнецке.
По оценкам экспертов, у ребенка не было видимых признаков насильственной смерти. По факту смерти младенца, сотрудники Следственного Комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело. Эту ситуацию причислили к статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти ребенка должны установить на судебно-медицинской экспертизе.