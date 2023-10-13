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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

иллюстрация

В квартире Новокузнецка нашли тело четырехмесячного ребенка

13 октября 2023, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация
У ребенка нет видимых признаков насильственной смерти.

Как сообщает «Сибдепо», в Кузбассе нашли тело четырехмесячного мальчика. Его обнаружили 11 октября в одной из квартир в Новокузнецке.

По оценкам экспертов, у ребенка не было видимых признаков насильственной смерти. По факту смерти младенца, сотрудники Следственного Комитета РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело. Эту ситуацию причислили к статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти ребенка должны установить на судебно-медицинской экспертизе.

Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области
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#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Смерть ребенка#Кузбасс#Алина Ясинская
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