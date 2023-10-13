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В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках

В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках

13 октября 2023, 12:30
Основная цель законопроекта — зашита жизни и благополучия животных, которых используют в представлениях.

Так, в проекте закона приводится статистика, которая дает понять, что в последнее время количество случаев жестокого обращения с животными во время подготовки к цирковым представлениям увеличилось: в феврале 2022 года генпрокуратурой РФ была проведена проверка более 500 приютов, зоопарков и цирков по всей стране. В ходе нее были пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

Кроме того, условия проживания животных также часто нарушаются. С ними жестоко обращаются, не обеспечивают заботой и вниманием, что приводит к физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям.

Инициаторы законопроекта отмечают, что использование диких животных в цирках — это насильственное изъятие их из естественной среды обитания. Согласно социологическому опросу, проведенному в ноябре 2021 года, 42% граждан России считают, что запрет на выступление диких и домашних животных в цирках необходим.

Более того, на сегодняшний день больше 40 государств по всему миру ввели запрет на использование животных в представлениях. Среди них: Индия, Сингапур, Тайвань, Финляндия, Австрия и другие.

Авторы законопроекта уверены, что этот запрет не только избавит животных от насильственного обращения, но и будет содействовать развитию индустрии культуры, отдыха и развлечений, основанной на более гуманных принципах.

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#Омск#Россия#Животные#Цирк#Новости#Защита животных#Животное#Замученное животное#Жестокое обращение с животными#Дикие животные#Спасение животных#Отлов животных#Анастасия Баянова#Омский цирк
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