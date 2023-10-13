В Госдуму внесли законопроект о запрете выступлений животных в цирках

Так, в проекте закона приводится статистика, которая дает понять, что в последнее время количество случаев жестокого обращения с животными во время подготовки к цирковым представлениям увеличилось: в феврале 2022 года генпрокуратурой РФ была проведена проверка более 500 приютов, зоопарков и цирков по всей стране. В ходе нее были пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.