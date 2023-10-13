Въезд в РФ для украинцев с территорий третьих стран ограничат

Министерство транспорта России рассказало о новых правилах въезда для украинцев, прибывающих из других стран. Граждане Украины смогут въезжать в Россию только через два пункта пропуска, как сообщили в Telegram-канале ведомства.