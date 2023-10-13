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Въезд в РФ для украинцев с территорий третьих стран ограничат

13 октября 2023, 19:54
Министерство транспорта России рассказало о новых правилах въезда для украинцев, прибывающих из других стран. Граждане Украины смогут въезжать в Россию только через два пункта пропуска, как сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Начиная с полуночи по местному времени 16 октября 2023 года, временно ограничен въезд в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих государств, через пункты пропуска на государственной границе России», — написали в министерстве. Об этом пишет 360tv.ru.

Из исключения вышли аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области.

Это ограничение не касается детей из Украины до 14 лет, которые въезжают в Россию самостоятельно или в сопровождении родителей, опекунов или попечителей, являющихся гражданами России.

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