Въезд в РФ для украинцев с территорий третьих стран ограничат

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
«Начиная с полуночи по местному времени 16 октября 2023 года, временно ограничен въезд в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих государств, через пункты пропуска на государственной границе России», — написали в министерстве. Об этом пишет 360tv.ru.
Из исключения вышли аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области.
Это ограничение не касается детей из Украины до 14 лет, которые въезжают в Россию самостоятельно или в сопровождении родителей, опекунов или попечителей, являющихся гражданами России.