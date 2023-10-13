Умерла профессор МГИМО Наталья Чернышева

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
За свою жизнь Наталья Ильинична Чернышева обучила множество журналистов-международников в МГИМО. Она была заведующей кафедрой международной журналистики в течение 10 лет и затем стала заместителем декана факультета международной журналистики с 1996 года. Также она является автором учебных пособий по международной журналистике и написала много статей в российских и зарубежных СМИ, пишет 360tv.ru.
Прощание с педагогом состоится примерно во вторник, 17 октября, в храме МГИМО. В течение своей карьеры Наталья Чернышева работала в российско-костариканском центре культуры и дружбы (Коста-Рика) и в корпункте АПН в Бразилии.