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Умерла профессор МГИМО Наталья Чернышева

13 октября 2023, 19:41
Сегодня стало известно о кончине Натальи Чернышевой, профессора МГИМО. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

За свою жизнь Наталья Ильинична Чернышева обучила множество журналистов-международников в МГИМО. Она была заведующей кафедрой международной журналистики в течение 10 лет и затем стала заместителем декана факультета международной журналистики с 1996 года. Также она является автором учебных пособий по международной журналистике и написала много статей в российских и зарубежных СМИ, пишет 360tv.ru.

Прощание с педагогом состоится примерно во вторник, 17 октября, в храме МГИМО. В течение своей карьеры Наталья Чернышева работала в российско-костариканском центре культуры и дружбы (Коста-Рика) и в корпункте АПН в Бразилии.

#Общество
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