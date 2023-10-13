Уборку и содержание омского метромоста за 25 млн рублей доверили тюменской фирме

В Омске определился подрядчик, который займется зимним и летним содержанием метромоста и транспортной развязки на левобережном подходе к мосту в 2024 году. Из двух заявившихся на аукцион компаний «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» выбрало ООО «СтройСервис» из Тюмени.