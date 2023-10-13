Уборку и содержание омского метромоста за 25 млн рублей доверили тюменской фирме

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В Омске определился подрядчик, который займется зимним и летним содержанием метромоста и транспортной развязки на левобережном подходе к мосту в 2024 году. Из двух заявившихся на аукцион компаний «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» выбрало ООО «СтройСервис» из Тюмени.
За работу компания получит 25,034 млн рублей. Но единицу выполняемой работы «СтройСервис» согласился выполнить за 129 809,08 рублей, что на 16 тысяч ниже начальной цены.
К своим обязанностям компания должна приступить уже 1 января 2024 года, последний рабочий день состоится 24 декабря следующего года. Зимой и летом подрядчику предстоит заниматься определенными видами работ. Например, в зимний период — это очистка дороги и обочины от снега, обработка противогололедными материалами, летом — устранение выбоин и трещин, уборка пыли, замена светоотражающих элементов на ограждениях.
Отметим, что для «СтройСервиса» из Тюмени эти работы не в новинку. Подобный контракт на уборку метромоста компания выиграла и в прошлом году. Тогда тюменцам заплатили 23,9 млн рублей.
Что касается фирмы, специализируется она на строительстве жилых и нежилых домов. Меньше месяца назад в «СтройСервисе» сменился владелец: 19 сентября новым учредителем вместо Эдуарда Боева стал Рустам Шарафутдинов. Боев же сохранил за собой пост директора компании.