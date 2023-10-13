Снесет крышу. Омичей предупредили о порывистом ветре

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Published Сегодня, 03:59
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Сегодня, 13 октября, в Омской области ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с и небольшой дождь. В МЧС дали рекомендации, как вести себя в непогоду.
Спасатели рекомендуют укрываться от ветра в помещениях, подземных переходах и подъездах зданий. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев, рекламных щитов и столбов. При перебоях в электросети необходимо отключить бытовые приборы.
Ранее Город55 сообщал, когда в Омской области выпадет первый снег. До 18 октября в регионе прогнозируется теплая погода.