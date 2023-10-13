Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Иллюстрация

Снесет крышу. Омичей предупредили о порывистом ветре

13 октября 2023, 03:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В МЧС омичей предупредили о сильном порывистом ветре

Спасатели рассказали жителям региона, как вести себя в непогоду.

Сегодня, 13 октября, в Омской области ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с и небольшой дождь. В МЧС дали рекомендации, как вести себя в непогоду.

Спасатели рекомендуют укрываться от ветра в помещениях, подземных переходах и подъездах зданий. Автомобили лучше парковать подальше от деревьев, рекламных щитов и столбов. При перебоях в электросети необходимо отключить бытовые приборы.

Ранее Город55 сообщал, когда в Омской области выпадет первый снег. До 18 октября в регионе прогнозируется теплая погода.

Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Безопасность#Парковка#Дождь#Синоптики#Евгений Игишев
Подпишитесь
Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались
Вчера, 08:45
В Омске на Ленинградском мосту планируют открыть отремонтированную полосу
Сегодня, 02:50
В «Тепловую компанию» назначили полномочных представителей мэрии во главе с Фоминым
Вчера, 11:15
В Омской области сменили епископа Тарского и Тюкалинского
Вчера, 16:40
Министров собираются исключить из состава правительства Омской области
Вчера, 13:18