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Posted Сегодня, 20:03

Published Сегодня, 20:03

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Польша запустила пограничную электронную систему слежения с Калининградской областью

13 октября 2023, 20:03
На границе между Польшей и Калининградской областью была введена в эксплуатацию новая пограничная электронная система слежения. Эту информацию официально объявил президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что создание этой системы было приоритетом и считает ее важным элементом для обеспечения безопасности страны. Протяженность барьера составляет 200 километров и включает две тысячи столбов, на которых установлены трехтысячные всепогодные видеокамеры и тепловизоры. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Благодаря этой системе пограничники смогут в реальном времени следить за всей линией границы.

#Общество
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