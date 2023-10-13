Польша запустила пограничную электронную систему слежения с Калининградской областью

Он отметил, что создание этой системы было приоритетом и считает ее важным элементом для обеспечения безопасности страны. Протяженность барьера составляет 200 километров и включает две тысячи столбов, на которых установлены трехтысячные всепогодные видеокамеры и тепловизоры. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.