Плюсы и минусы японского маникюра

Техника японского маникюра появилась в Японии более 400 лет назад и объединила древние традиции и современные подходы к уходу за ногтями. Благодаря компании P.Shine, японский маникюр стал известен во всем мире своей натуральностью и эффектом ухоженности, пишет Общественная служба новостей.