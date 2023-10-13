Плюсы и минусы японского маникюра

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Главное отличие японского маникюра — отсутствие режущих инструментов, что помогает избежать травм.
Техника японского маникюра появилась в Японии более 400 лет назад и объединила древние традиции и современные подходы к уходу за ногтями. Благодаря компании P.Shine, японский маникюр стал известен во всем мире своей натуральностью и эффектом ухоженности, пишет Общественная служба новостей.
Однако японский и европейский маникюр имеют разные цели. Если европейский больше направлен на декоративность, то японский маникюр — это настоящий ритуал, основанный на древней философской традиции, который превращает его в искусство.
Процесс японского маникюра состоит из нескольких этапов: выравнивание и размягчение заднего валика ногтя, удаление ороговевших частиц, придание формы пилочкой, нанесение специальной пасты вместо гель-лака, втирание пасты бафом и полировка ногтя пудрой на основе пчелиного воска.
Среди плюсов японского маникюра можно отметить натуральный состав используемых средств и омертвевших частичек, восстановление и здоровый вид ногтевой пластины, а также улучшение прочности и эластичности ногтей. При этом японский маникюр разрешен для беременных и женщин в период лактации.
Однако у японского маникюра есть и минусы. Во-первых, процедура имеет довольно высокую стоимость. Во-вторых, отсутствует возможность выбирать цвет лака. И наконец, гель-лак может держаться хуже после японского маникюра.
Японский маникюр стоит выбрать, если ваши ногти ослаблены после ношения гель-лака или имеют проблемы со слоением, истончением, медленным ростом, ломкостью или сухостью. Эта процедура также подходит для профилактики.
Глянцевый блеск японского маникюра держится долго на ногтях, и не требуется коррекция. Однако со временем блеск может тускнеть, но ногтевая пластина остается ухоженной и здоровой. Для закрепления результата рекомендуется повторять процедуру 1-2 раза в месяц.