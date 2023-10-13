Оставили в беспомощном состоянии. Для омича пьяная драка закончилась переломом бедра

Мужчина упал и повредил ногу. На земле ему нанесли еще несколько ударов, а потом злоумышленник забрал его рюкзак с оставшимся алкоголем и ушел вместе со всеми членами компании. Потерпевший остался лежать на земле, скорую помощь вызвала случайная прохожая.