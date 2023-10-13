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Иллюстрация

Оставили в беспомощном состоянии. Для омича пьяная драка закончилась переломом бедра

13 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске во время пьяной драки омичу сломали бедро и оставили лежать на земле

Обстоятельства происшествия, после которого 34-летний пострадавший оказался в больнице, выяснили сотрудники полиции.

Установлено, что рано утром потерпевший распивал алкоголь с малознакомой компанией около магазина на улице Карбышева. Разговор плавно перешел в конфликт, после чего один из собеседников омича ударил его по голове.

Мужчина упал и повредил ногу. На земле ему нанесли еще несколько ударов, а потом злоумышленник забрал его рюкзак с оставшимся алкоголем и ушел вместе со всеми членами компании. Потерпевший остался лежать на земле, скорую помощь вызвала случайная прохожая.

Сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель улицы Академика Павлова, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. На допросе задержанный объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Следователь расценил действия нарушителя, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 и части 1 статьи 111 УК РФ.

Видео: УМВД России по Омской области
«Я убью его». В омских Нефтяниках произошла жестокая драка
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