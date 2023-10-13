Оставили в беспомощном состоянии. Для омича пьяная драка закончилась переломом бедра

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Установлено, что рано утром потерпевший распивал алкоголь с малознакомой компанией около магазина на улице Карбышева. Разговор плавно перешел в конфликт, после чего один из собеседников омича ударил его по голове.
Мужчина упал и повредил ногу. На земле ему нанесли еще несколько ударов, а потом злоумышленник забрал его рюкзак с оставшимся алкоголем и ушел вместе со всеми членами компании. Потерпевший остался лежать на земле, скорую помощь вызвала случайная прохожая.
Сотрудники установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель улицы Академика Павлова, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. На допросе задержанный объяснил свой поступок сильным алкогольным опьянением, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Следователь расценил действия нарушителя, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 и части 1 статьи 111 УК РФ.