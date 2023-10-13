Омич Ричард Кинг* получил штраф за отказ маркировать посты с подписью иноагента

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В Кировском районном суде в течение двух последних дней рассматривали дела об административных правонарушениях в отношении омича Ричарда Кинга*. Он является учредителем и участником общественной организации «Омское гражданское объединение» (ОГО)**.
21 июля 2023 года эту организацию включили в реестр иностранных агентов. Согласно материалам дел, члены ОГО** писали о выборах и своей деятельности, не указывая, что информацию распространяет иностранный агент.
По итогу Кинга* признали виновным по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Ему назначили два административных штрафа в размере 10 тыс рублей и 30 тыс рублей соответственно. Пока что решение суда не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.
* — признан Минюстом РФ иноагентом
** — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов