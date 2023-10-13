Омич Ричард Кинг* получил штраф за отказ маркировать посты с подписью иноагента

По итогу Кинга* признали виновным по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Ему назначили два административных штрафа в размере 10 тыс рублей и 30 тыс рублей соответственно. Пока что решение суда не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.