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иллюстрация

Омич Ричард Кинг* получил штраф за отказ маркировать посты с подписью иноагента

13 октября 2023, 05:45
Фото: Город55
иллюстрация
В общей сложности оппозиционер заплатит 40 тыс рублей.

В Кировском районном суде в течение двух последних дней рассматривали дела об административных правонарушениях в отношении омича Ричарда Кинга*. Он является учредителем и участником общественной организации «Омское гражданское объединение» (ОГО)**.

21 июля 2023 года эту организацию включили в реестр иностранных агентов. Согласно материалам дел, члены ОГО** писали о выборах и своей деятельности, не указывая, что информацию распространяет иностранный агент.

По итогу Кинга* признали виновным по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ и ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. Ему назначили два административных штрафа в размере 10 тыс рублей и 30 тыс рублей соответственно. Пока что решение суда не вступило в законную силу, так что может быть обжаловано.

* — признан Минюстом РФ иноагентом

** — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#Омск#Омская область#Суд#Штраф#Административный штраф#Новости#Алина Ясинская#Иноагент
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