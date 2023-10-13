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Мэр Омска Сергей Шелест неожиданно поменял паспорт

13 октября 2023, 10:30
Фото: Город55
иллюстрация
Глава города объяснил, с чем связано данное решение.

Мэр Омска Сергей Шелест поменял паспорт. Он получил новый документ о гражданстве РФ вчера, 12 октября. Градоначальник прокомментировал Городу55, с чем связано решение заменить удостоверение личности.

Как оказалось, документ был в не совсем пригодном виде. Последняя страница, где указаны сведения о ранее выданных паспортах, заметно истрепалась, признался мэр.

«Главный документ гражданина должен быть в порядке. Потому и принял решение заменить паспорт», — рассказал Сергей Шелест.

Напомним, что документ нужно менять не только при достижении возраста 20, 45 лет и смене личных данных, но и в том случае, если обнаружена ошибка в паспорте. Необходимо обновить удостоверение и тогда, когда была изменена внешность, или документ испортился.

Добавим, 54-летний Сергей Шелест — уроженец Кокчетавской области (Казахстан). Он официально вступил в должность мэра Омска 12 января 2022 года, входит в состав партии «Единая Россия».

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сергей Шелест#Алина Ясинская
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