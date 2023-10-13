Мэр Омска Сергей Шелест неожиданно поменял паспорт

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Мэр Омска Сергей Шелест поменял паспорт. Он получил новый документ о гражданстве РФ вчера, 12 октября. Градоначальник прокомментировал Городу55, с чем связано решение заменить удостоверение личности.
Как оказалось, документ был в не совсем пригодном виде. Последняя страница, где указаны сведения о ранее выданных паспортах, заметно истрепалась, признался мэр.
«Главный документ гражданина должен быть в порядке. Потому и принял решение заменить паспорт», — рассказал Сергей Шелест.
Напомним, что документ нужно менять не только при достижении возраста 20, 45 лет и смене личных данных, но и в том случае, если обнаружена ошибка в паспорте. Необходимо обновить удостоверение и тогда, когда была изменена внешность, или документ испортился.
Добавим, 54-летний Сергей Шелест — уроженец Кокчетавской области (Казахстан). Он официально вступил в должность мэра Омска 12 января 2022 года, входит в состав партии «Единая Россия».