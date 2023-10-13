Медведица напала на жительницу Башкирии

Posted Сегодня, 20:00
Published Сегодня, 20:00
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Updated Сегодня, 20:02
По словам женщины, медведица напала на нее утром, когда она шла на работу. Сначала Татьяна подумала, что перед ней бежит большая собака, но потом поняла, что это медведица. Возможно, хищница пришла в населенный пункт вместе с медвежатами, пишет 360tv.ru.
Татьяна не растерялась и начала отбиваться от животного с помощью сумки и зонта. Ее муж охотник, поэтому она знала, как действовать.
Сейчас женщина находится в больнице. Она чувствует себя хорошо, ей зашили раны и загипсовали руку. Медики заботятся о ней, но пока неизвестно, сколько времени ей еще придется провести в больнице.