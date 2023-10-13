Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:00

Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:02

Updated Сегодня, 20:02

Медведица напала на жительницу Башкирии

13 октября 2023, 20:00
Медведица напала на жительницу села Петровское Ишимбайского района Башкирии. Пострадавшая — Татьяна — рассказала о том, как все произошло и о своем состоянии сейчас.

По словам женщины, медведица напала на нее утром, когда она шла на работу. Сначала Татьяна подумала, что перед ней бежит большая собака, но потом поняла, что это медведица. Возможно, хищница пришла в населенный пункт вместе с медвежатами, пишет 360tv.ru.

Татьяна не растерялась и начала отбиваться от животного с помощью сумки и зонта. Ее муж охотник, поэтому она знала, как действовать.

Сейчас женщина находится в больнице. Она чувствует себя хорошо, ей зашили раны и загипсовали руку. Медики заботятся о ней, но пока неизвестно, сколько времени ей еще придется провести в больнице.

#Происшествия
Подпишитесь
Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области
Сегодня, 03:17
Снесет крышу. Омичей предупредили о порывистом ветре
Сегодня, 03:59
Омскую высокопоставленную чиновницу Гертнер внесли в список коррупционеров
Сегодня, 09:53
В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
Сегодня, 08:01
В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Сегодня, 07:48
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
Сегодня, 07:49