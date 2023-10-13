Медведица напала на жительницу Башкирии

По словам женщины, медведица напала на нее утром, когда она шла на работу. Сначала Татьяна подумала, что перед ней бежит большая собака, но потом поняла, что это медведица. Возможно, хищница пришла в населенный пункт вместе с медвежатами, пишет 360tv.ru.