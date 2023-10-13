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Дамир уверен, что команда избавилась от глупых ошибок

Капитан омского «Авангарда» о победе над «Динамо»: «Стали больше играть на команду»

13 октября 2023, 19:42
Фото: ХК Авангард
Дамир уверен, что команда избавилась от глупых ошибок

Капитан омского «Авангарда» пояснил, почему московское «Динамо» влетело всухую

Дамир Шарипзянов считает, что в последних двух матчах команде удалось избежать глупых ошибок.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о хладнокровной победе над московским «Динамо» со счетом 3:0.

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«На самом деле сложный вопрос, за счет чего удалось победить в двух матчах подряд. Наверное, стали куда более агрессивнее действовать, больше держать шайбу и играть на команду без глупых потерь и ошибок. Да, ошибки, конечно, есть, но их стало намного меньше, — мы лучше распоряжаемся шайбой и везде помогаем друг другу», — уверен Шарипзянов.

Напомним, ранее капитан «ястребов» высказался о «сухаре» в матче в исполнении Ильи Проскурякова.

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