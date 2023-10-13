Капитан омского «Авангарда» о победе над «Динамо»: «Стали больше играть на команду»

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о хладнокровной победе над московским «Динамо» со счетом 3:0.
«На самом деле сложный вопрос, за счет чего удалось победить в двух матчах подряд. Наверное, стали куда более агрессивнее действовать, больше держать шайбу и играть на команду без глупых потерь и ошибок. Да, ошибки, конечно, есть, но их стало намного меньше, — мы лучше распоряжаемся шайбой и везде помогаем друг другу», — уверен Шарипзянов.
Напомним, ранее капитан «ястребов» высказался о «сухаре» в матче в исполнении Ильи Проскурякова.