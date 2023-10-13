Эксперты по туризму назвали самые мистические российские локации

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Первое место среди этих мест заняло плато Воттоваара и его «живые» камни, известные как сейды, находящиеся в Карелии. По словам представителей платформы, это место часто связывают с мифами, легендами и рассказами о НЛО, пишет RT.
Здесь компасы начинают действовать неправильно, а телефоны внезапно разряжаются. Некоторые люди отмечают появление странного недомогания при прибытии, в то время как другие расслабляются рядом со сейдами.
Несмотря на сложность доступа и отсутствие инфраструктуры, туристы не откажутся от посещения этих мест. Добраться можно только на внедорожниках, но местные жители с удовольствием берут на себя роль гида, чтобы показать всю прелесть плато.
Второе место в рейтинге занял Аркаим, столица древней Страны городов в Челябинской области. Аркаим не является обычным городом, а сложным комплексом из двух кольцевых жилых кварталов — внешнего и внутреннего. Каждый квартал имеет много небольших «квартир» по кругу. Внутри каждой «квартиры» находятся печь, мастерская, колодец и хранилище. Город также имел систему ливневой канализации и оросительную систему.
Пока еще не ясно, почему люди покинули Аркаим, сожгли его и унесли все необходимое. Но эти места на юге Челябинской области сейчас являются заповедной территорией и местом силы для любителей паранормальных явлений.
Третье место в рейтинге занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии. Здесь нет туристической инфраструктуры, но множество туристов приезжает благодаря петроглифам эпохи неолита. Самым известным из них является человекоподобная фигура, которую называют бесом. У фигуры квадратная голова, нос, рот и глаза. Кажется, что бес танцует: его ноги согнуты в коленях, а руки — в локтях.
После этого в рейтинге следуют Ловозеро (Мурманская область), где с XIX века замечены признаки «арктического психоза», остров Ольхон с магнитными аномалиями и миражами (Иркутская область), а также долина Шумак с целебными источниками и Детская гора (Бурятия).
Рейтинг завершает урочище Аккурум с грибообразными каменными глыбами (Республика Алтай). Эти необычные горные формации называются останцами. Говорят, что эти глыбы могут слышать путешественников, которые обращаются к ним с просьбой и исполнять желания.