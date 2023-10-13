Эксперты по туризму назвали самые мистические российские локации

Третье место в рейтинге занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии. Здесь нет туристической инфраструктуры, но множество туристов приезжает благодаря петроглифам эпохи неолита. Самым известным из них является человекоподобная фигура, которую называют бесом. У фигуры квадратная голова, нос, рот и глаза. Кажется, что бес танцует: его ноги согнуты в коленях, а руки — в локтях.