Эксперт: Не верьте предрассудкам про пятницу, 13-е

С точки зрения нумерологии, Рзаев подчеркивает, что ни 13-е число, ни пятница, ни их сочетание не представляют опасности на энергетическом уровне для человека. Он заключает, что нет плохих чисел и нет плохих дней, так как хорошие и плохие события случаются со всеми людьми независимо от дня недели.