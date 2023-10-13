Эксперт: Не верьте предрассудкам про пятницу, 13-е

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Эзотерик Зираддин Рзаев отметил в интервью Общественной службе новостей, что сидеть дома и бояться выйти на улицу в эту пятницу 13-го числа — не лучший способ провести день. Он также заметил, что этот день может принести удачу, вопреки распространенному мнению.
Рзаев верит в нумерологию и указывает на то, что число «666» в религиозных книгах, таких как Библия, символизирует зло. Однако он считает, что слухи о пятнице 13-го являются ложью. В мусульманском календаре пятница считается священным днем, а исламские верующие также ждут прихода Махди, который, по их верованиям, придет в пятницу.
13-е число также считается удачным для иудеев. Рзаев отмечает, что когда у иудея рождается мальчик в этот день, это считается настоящим праздником для него.
Он признает, что в пятницу 13-е могут происходить неудачные события, но считает, что все истории о несчастливых последствиях этого дня являются фольклором, который распространился по всему миру. Он приводит пример из Китая, где избегают числа 4, которое считается знаком смерти.
С точки зрения нумерологии, Рзаев подчеркивает, что ни 13-е число, ни пятница, ни их сочетание не представляют опасности на энергетическом уровне для человека. Он заключает, что нет плохих чисел и нет плохих дней, так как хорошие и плохие события случаются со всеми людьми независимо от дня недели.