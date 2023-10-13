Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Омской области обновили состав межведомственного координационного совета по развитию сельских территорий. Указ 11 октября подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.
В состав вошли:
Из совета исключили Валерия Бойко, Леонида Гурьяна, Андрея Ключенко, Ольгу Лузину, Анатолия Скоробогатько.
Напомним, что в сентябре Дмитрия Ушакова также назначили куратором северных территорий Омской области.