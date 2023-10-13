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Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области

13 октября 2023, 03:17
Фото: 1MI
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В регионе обновили состав координационного совета по развитию сельских территорий.

В Омской области обновили состав межведомственного координационного совета по развитию сельских территорий. Указ 11 октября подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

В состав вошли:

  • Дмитрий Ушаков — зампред правительства Омской области, в качестве председателя совета;
  • Елена Анциферова — замначальника строительного надзора и экспертизы Омской области;
  • Лариса Бебешина — заместитель министра имущественных отношений;
  • Лариса Жукова — первый заместитель министра образования;
  • Наталья Шилкина — заместитель министра цифрового развития и связи.

Из совета исключили Валерия Бойко, Леонида Гурьяна, Андрея Ключенко, Ольгу Лузину, Анатолия Скоробогатько.

Напомним, что в сентябре Дмитрия Ушакова также назначили куратором северных территорий Омской области.

Сослали на север. Дмитрий Ушаков отправится курировать северные районы Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Село#Дмитрий Ушаков#Евгений Игишев#Совет
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