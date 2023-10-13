Что можно и что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Эта дата является началом свадебного сезона, поэтому молодые девушки молятся о том, чтобы побыстрее выйти замуж за своего возлюбленного. Они прославляют Богородицу, обращаясь к Ней с просьбой: «Окутай Землю снежком и меня составь с женихом». Также используют другие слова, например: «Покрой мою головку кокошником из жемчуга, идущего на шею».
Кроме этого, эта дата ассоциируется с различными представлениями и запретами, которым наши предки старались следовать. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Традиционно в церковные праздники, включая день Покрова Пресвятой Богородицы, не принято заниматься работой по дому или стиркой. Однако приготовление праздничного обеда является исключением.
В этот день не рекомендуется отказывать приходящим гостям. Также следует избегать использования ненормативной лексики, ссор и нахождения в негативных мыслях. В церковный праздник важно сохранять чистые мысли и радость.
Запрещено употребление алкоголя и переедание. Возможно есть все, так как Покров не связан с постом.
Всем верующим рекомендуется посетить всенощное бдение в ночь с 13 на 14 октября.
Традиционно в России в этот день хозяйки выпекали пирожки и булочки. Они угощали своих гостей и соседей свежей выпечкой. Этот день считался временем щедрости, и считалось, что это может принести достаток в будущем.
Когда в день Покрова Пресвятой Богородицы хозяйки сервировали стол, они всегда думали о домовом. Ему предлагалась миска с молоком, которую прятали за печку. Таким образом, они стремились умилостивить духа дома и получить его поддержку перед наступлением холодной зимы.
14 октября (1 октября по старому стилю) этот день отводится для вспоминания умерших и просить их поддержки и защиты.
Традиционным блюдом являются блины. Согласно поверью, перед их употреблением необходимо обойти все углы дома с тарелкой, а затем, произнеся молитву Пресвятой Богородице, можно приступить к еде.