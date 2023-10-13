Арбитражный суд Москвы арестовал имущество российской «дочки» Adidas

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
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Updated Сегодня, 19:47
Решение было принято в ходе рассмотрения дела по иску ООО «Парк развлечений», которое является владельцем ТРК «Остров мечты», пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». ООО «Парк развлечений» требует взыскать с компании Adidas 3,5 миллиарда рублей, включая почти 420 миллионов рублей основного долга, примерно 1,7 миллиарда рублей неустойки и около 1,4 миллиарда рублей убытков.
Кроме того, ООО «Парк развлечений» просит суд взыскать неустойки за каждый день просрочки платежа, начиная с даты, когда будет принято решение суда, и до фактического исполнения денежного обязательства.
Суд назначил первое заседание по этому делу на 13 ноября.
В марте прошлого года компания Adidas прекратила работу своих магазинов и онлайн-продаж в России. Один из их магазинов находился в ТРК «Остров мечты».
Иск ООО «Парк развлечений» против ООО «Адидас» поступил в арбитражный суд Москвы 9 октября.