Арбитражный суд Москвы арестовал имущество российской «дочки» Adidas

Решение было принято в ходе рассмотрения дела по иску ООО «Парк развлечений», которое является владельцем ТРК «Остров мечты», пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». ООО «Парк развлечений» требует взыскать с компании Adidas 3,5 миллиарда рублей, включая почти 420 миллионов рублей основного долга, примерно 1,7 миллиарда рублей неустойки и около 1,4 миллиарда рублей убытков.