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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество российской «дочки» Adidas

13 октября 2023, 19:43
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество российской филиала компании Adidas, включая их банковские счета. Общая сумма арестованного составляет около 3,5 миллиарда рублей.

Решение было принято в ходе рассмотрения дела по иску ООО «Парк развлечений», которое является владельцем ТРК «Остров мечты», пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». ООО «Парк развлечений» требует взыскать с компании Adidas 3,5 миллиарда рублей, включая почти 420 миллионов рублей основного долга, примерно 1,7 миллиарда рублей неустойки и около 1,4 миллиарда рублей убытков.

Кроме того, ООО «Парк развлечений» просит суд взыскать неустойки за каждый день просрочки платежа, начиная с даты, когда будет принято решение суда, и до фактического исполнения денежного обязательства.

Суд назначил первое заседание по этому делу на 13 ноября.

В марте прошлого года компания Adidas прекратила работу своих магазинов и онлайн-продаж в России. Один из их магазинов находился в ТРК «Остров мечты».

Иск ООО «Парк развлечений» против ООО «Адидас» поступил в арбитражный суд Москвы 9 октября.

#Общество
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