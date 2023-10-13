15 октября — День отца в России

Лидер общественного движения «Отцы Страны» Ринат Абдулхаков, один из первых приверженцев установления этого праздника, подчеркнул важность роли отца в формировании личности ребенка. В интервью Общественной службе новостей он отметил, что отец может быть строгим, иногда его ребенок может бояться, но он воспитывает по-своему, отличаясь от материнского воспитания. Мама может быть мягкой и нежной, а папа может быть грубым, но всегда справедливым.