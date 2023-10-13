15 октября — День отца в России

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
В большинстве стран мира день отца празднуется в третье воскресенье лета. Например, в 2023 году этот день пришелся на 18 июня.
Лидер общественного движения «Отцы Страны» Ринат Абдулхаков, один из первых приверженцев установления этого праздника, подчеркнул важность роли отца в формировании личности ребенка. В интервью Общественной службе новостей он отметил, что отец может быть строгим, иногда его ребенок может бояться, но он воспитывает по-своему, отличаясь от материнского воспитания. Мама может быть мягкой и нежной, а папа может быть грубым, но всегда справедливым.
По его словам, ребенку нужен отец, и он призывает тех, кто только собирается стать отцом, не бояться этой ответственности. Ведь воспитать гражданина — это уже серьезное дело.
Ранее Ринат Абдулхаков также выступал за равноправие многодетных отцов и матерей.
По его мнению, правительство поддерживает только матерей в своей демографической политике, при этом роль отцов остается недооцененной. Согласно закону, мужчина, имеющий детей от предыдущего брака и в новой семье, не может быть признан многодетным отцом, даже если он выплачивает алименты. В то же время женщина, имеющая детей от двух браков, считается многодетной матерью.
Ринат Абдулхаков призывает включить отцов в программу поддержки демографии и отмечает, что установление Дня отца как национального праздника играет положительную роль в поддержке одиноких отцов и укреплении их статуса.