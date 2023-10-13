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Омский «Авангард» посвятит игру с «Динамо» памяти Алексея Черепанова

15 лет без Алексея Черепанова. «Авангард» посвятит игру памяти хоккеиста

13 октября 2023, 05:40
Фото: Город55

Омский «Авангард» посвятит игру с «Динамо» памяти Алексея Черепанова

Игрок ушел из жизни 13 октября 2008 года.

Сегодняшнюю игру омского «Авангарда» и московского «Динамо» посвятят памяти хоккеиста Алексея Черепанова. Нападающий ушел из жизни 15 лет назад, 13 октября 2008 года. Алексей Черепанов почувствовал себя плохо во время матча с подмосковным «Витязем». Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.

«Солнечная улыбка, любовь к хоккею и открытый взгляд — таким мы помним Лешу. Сейчас ему было бы уже 34 года. Свети нам на небосводе, омская звездочка Чери, а мы будем знать, что ты приглядываешь за нами», — опубликовали памятный пост в социальных сетях хоккейного клуба.
Матч сегодня начнется в 19:30 по местному времениМатч сегодня начнется в 19:30 по местному времени
Матч сегодня начнется в 19:30 по местному времени
Фото: hawk.ru

Ранее Город55 рассказывал, что рэпер Баста на концерте в Омске исполнил песню «Моя игра», посвятив ее памяти Алексея Черепанова.

«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Смерть#Память#Евгений Игишев#Черепанов
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