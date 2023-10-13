15 лет без Алексея Черепанова. «Авангард» посвятит игру памяти хоккеиста

Сегодняшнюю игру омского «Авангарда» и московского «Динамо» посвятят памяти хоккеиста Алексея Черепанова. Нападающий ушел из жизни 15 лет назад, 13 октября 2008 года. Алексей Черепанов почувствовал себя плохо во время матча с подмосковным «Витязем». Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.