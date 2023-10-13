15 лет без Алексея Черепанова. «Авангард» посвятит игру памяти хоккеиста

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Сегодняшнюю игру омского «Авангарда» и московского «Динамо» посвятят памяти хоккеиста Алексея Черепанова. Нападающий ушел из жизни 15 лет назад, 13 октября 2008 года. Алексей Черепанов почувствовал себя плохо во время матча с подмосковным «Витязем». Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.
«Солнечная улыбка, любовь к хоккею и открытый взгляд — таким мы помним Лешу. Сейчас ему было бы уже 34 года. Свети нам на небосводе, омская звездочка Чери, а мы будем знать, что ты приглядываешь за нами», — опубликовали памятный пост в социальных сетях хоккейного клуба.
Ранее Город55 рассказывал, что рэпер Баста на концерте в Омске исполнил песню «Моя игра», посвятив ее памяти Алексея Черепанова.