Виталий Хоценко оценил ход ремонта родильного дома в подшефном Стаханове

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил с рабочим визитом подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Здесь омские строители помогают восстанавливать объекты социальной сферы.
Глава региона осмотрел отремонтированный многофункциональный центр, оценил ход работ в местной гимназии № 11. Накануне Виталий Хоценко побывал в родильном доме Стаханова. Его открытия ждут местные жительницы.
«Ремонт родильного дома в Стаханове продвигается хорошими темпами. Уже заменили все окна и завершаем кровлю и вентиляцию. В следующем году работу на этом объекте продолжим. Родильный дом очень важный объект, тем более что это единственный роддом на несколько населенных пунктов в округе», — отметил Виталий Хоценко.
В здании заменили окна и двери. В настоящее время рабочие заканчивают монтаж кровли и ремонтируют вентиляцию.