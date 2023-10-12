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Виталий Хоценко оценил ход ремонта родильного дома в подшефном Стаханове

Виталий Хоценко оценил ход ремонта родильного дома в подшефном Стаханове

12 октября 2023, 03:21
Фото: Правительство Омской области
Здание восстанавливают строители из Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил с рабочим визитом подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Здесь омские строители помогают восстанавливать объекты социальной сферы.

Глава региона осмотрел отремонтированный многофункциональный центр, оценил ход работ в местной гимназии № 11. Накануне Виталий Хоценко побывал в родильном доме Стаханова. Его открытия ждут местные жительницы.

«Ремонт родильного дома в Стаханове продвигается хорошими темпами. Уже заменили все окна и завершаем кровлю и вентиляцию. В следующем году работу на этом объекте продолжим. Родильный дом очень важный объект, тем более что это единственный роддом на несколько населенных пунктов в округе», — отметил Виталий Хоценко.

В здании заменили окна и двери. В настоящее время рабочие заканчивают монтаж кровли и ремонтируют вентиляцию.

#Общество#Омск#Омская область#Роддом#Евгений Игишев#Стаханов#Ремонтные работы#Кровля#Виталий Хоценко
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