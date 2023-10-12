В России могут унифицировать тарификацию платных парковок

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Например, в одном городе может быть предусмотрена льгота для многодетных семей, а в другом её может не быть. Более того, если многодетная семья имеет право на бесплатную парковку в своём городе, то при посещении других городов они этой льготы не получат, даже если в этих городах также есть соответствующие льготные условия для многодетных, пишет RT.
В связи с этим депутат просит рассмотреть возможность разработки федерального закона, который установит единые правила для установления тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных групп граждан и создания федерального разрешения на бесплатную парковку.