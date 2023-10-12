В России могут унифицировать тарификацию платных парковок

Например, в одном городе может быть предусмотрена льгота для многодетных семей, а в другом её может не быть. Более того, если многодетная семья имеет право на бесплатную парковку в своём городе, то при посещении других городов они этой льготы не получат, даже если в этих городах также есть соответствующие льготные условия для многодетных, пишет RT.