В Омской области три озера хотят на 25 лет отдать частным рыболовам

Территория озера Малый Каиркуль площадью 37 га можно получить за 29,6 тысяч рублей. В год добывать можно 0,925 тонн рыбы. Для еще одного водного объекта в Большеречье — озера Могулинка — установили минимальный размер добычи 0,375 тонн рыбы. Стоимость лота составляет 12 тысяч рублей. Победитель торгов получит в свое пользование территорию площадью 15 гектаров.