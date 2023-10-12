В Омской области три озера хотят на 25 лет отдать частным рыболовам

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Верхнеобское ТУ Росрыболовства объявило торги на право долгосрочного пользования рыболовными участками. Речь идет об озерах Малый Каиркуль и Могулинка в Большереческом районе, а также озере Бычье в Саргатском районе. В каждом из случаев договор собираются заключить на 25 лет.
Площадь рыболовного участка на озере Бычье составляет 18,6 га. В пользование эту территорию можно получить за 14880 рублей. Ежегодно добывать здесь разрешили минимум 0,465 тонн рыбы.
Территория озера Малый Каиркуль площадью 37 га можно получить за 29,6 тысяч рублей. В год добывать можно 0,925 тонн рыбы. Для еще одного водного объекта в Большеречье — озера Могулинка — установили минимальный размер добычи 0,375 тонн рыбы. Стоимость лота составляет 12 тысяч рублей. Победитель торгов получит в свое пользование территорию площадью 15 гектаров.
Участки предоставят в совместное водопользование. По условиям договора, предусмотрена также организация пастбищного формата разведения рыбы, то есть выпуска в водоем мальков.
Заявки на участие в торгах принимают до 20 ноября, итоги собираются подвести 30 ноября. Отметим, что получить участки смогут только юрлица, обладающие правом осуществлять предпринимательскую деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Претендовать на заключение договора также не смогут те, у кого в пользовании уже есть более 35% от общего количества рыболовных участков, расположенных на территории одного муниципального образования.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о поисках арендатора для акватории в Советском округе. Территорию передадут в пользование на 20 лет.