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В Омской области три озера хотят на 25 лет отдать частным рыболовам

12 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
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Находятся озера в Большереченском и Саргатском районах.

Верхнеобское ТУ Росрыболовства объявило торги на право долгосрочного пользования рыболовными участками. Речь идет об озерах Малый Каиркуль и Могулинка в Большереческом районе, а также озере Бычье в Саргатском районе. В каждом из случаев договор собираются заключить на 25 лет.

Площадь рыболовного участка на озере Бычье составляет 18,6 га. В пользование эту территорию можно получить за 14880 рублей. Ежегодно добывать здесь разрешили минимум 0,465 тонн рыбы.

Территория озера Малый Каиркуль площадью 37 га можно получить за 29,6 тысяч рублей. В год добывать можно 0,925 тонн рыбы. Для еще одного водного объекта в Большеречье — озера Могулинка — установили минимальный размер добычи 0,375 тонн рыбы. Стоимость лота составляет 12 тысяч рублей. Победитель торгов получит в свое пользование территорию площадью 15 гектаров.

Фото: Портал ГИС.Торги

Участки предоставят в совместное водопользование. По условиям договора, предусмотрена также организация пастбищного формата разведения рыбы, то есть выпуска в водоем мальков.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 ноября, итоги собираются подвести 30 ноября. Отметим, что получить участки смогут только юрлица, обладающие правом осуществлять предпринимательскую деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Претендовать на заключение договора также не смогут те, у кого в пользовании уже есть более 35% от общего количества рыболовных участков, расположенных на территории одного муниципального образования.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о поисках арендатора для акватории в Советском округе. Территорию передадут в пользование на 20 лет.

Минприроды ищет арендаторов для акватории в Советском округе Омска
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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Аренда#Торги#Рыбалка#Новости#Саргатский район#Большереченский район#Озеро#Рыба#Юлия Истомина
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