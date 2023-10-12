В Омской области сменили епископа Тарского и Тюкалинского

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Омской области от управления Тарской епархией освободили епископа Тарского и Тюкалинского Петра. Такое решение накануне, 11 октября, принял священный Синод во главе с патриархом Кириллом.
Как следует из протокола заседания Синода, епископ Петр теперь будет руководить Златоустовской епархией, расположенной в Челябинской области. Глава же Златоустовской епархии Викентий, наоборот, переедет в Омскую область.
«Преосвященному Викентию быть епископом Тарским и Тюкалинским», — говорится в протоколе заседания.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили нового митрополита. Им стал 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир ушел на покой в связи с преклонным возрастом.