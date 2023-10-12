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В Омской области сменили епископа Тарского и Тюкалинского

12 октября 2023, 16:40
Фото: 1MI
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Место занял епископ Златоустовской епархии Викентий.

В Омской области от управления Тарской епархией освободили епископа Тарского и Тюкалинского Петра. Такое решение накануне, 11 октября, принял священный Синод во главе с патриархом Кириллом.

Как следует из протокола заседания Синода, епископ Петр теперь будет руководить Златоустовской епархией, расположенной в Челябинской области. Глава же Златоустовской епархии Викентий, наоборот, переедет в Омскую область.

«Преосвященному Викентию быть епископом Тарским и Тюкалинским», — говорится в протоколе заседания.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили нового митрополита. Им стал 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир ушел на покой в связи с преклонным возрастом.

В Омской области назначили нового митрополита
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#Общество#Омск#Омская область#Церковь#Религия#Вера#Евгений Игишев#Епископ
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