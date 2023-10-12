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Метромост

В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом

12 октября 2023, 06:25
Фото: Город55
Метромост
На остановки «КДЦ Маяковский» и «По требованию (ул. Фрунзе)» общественный транспорт в вечернее время приходит уже полным до отказа.

Жители Омска каждый будний день с трудом уезжают с центра города на Левый берег. Сложнее всего сесть в общественный транспорт на остановках «КДЦ Маяковский» и «По требованию (ул. Фрунзе)» около «Миллениума».

Начиная с 17.30 и до 19.00 часов на этих остановках общественного транспорта постоянно стоит больше сотни человек. При этом автобусы, следующие по маршрутам №24, №64, №78 и №95, уже приходят «забитыми до отказа», поэтому зайти в них практически невозможно. Пассажиры настолько тесно стоят друг к другу, что трудно пошевелиться, а двери автобусов еле закрываются.

Простояв в среду, 11 октября, на остановке возле «Миллениума» около часа (за это время приехало 5 автобусов №24, — прим. Ред.), корреспондент Города55 решил написать мэру Омска Сергею Шелесту в соцсетях и поинтересоваться, как и когда планируют решать возникшую транспортную проблему.

Как ответил Сергей Шелест, департамент транспорта о проблеме знает и старается ее решить, но городу физически не хватает водителей.

«Мы готовы принять 200 человек. 200 водителей полностью закрыли бы потребность города, но, к сожалению, в конкурентной борьбе муниципальное предприятие ПП № 8 пока проигрывает частным перевозчикам», — ответил Городу55 мэр Омска.

Для того чтобы устроиться водителем в ПП №8, можно обратиться в отдел кадров предприятия по телефонам: 66-58-90 и 66-59-16 с 8:00 до 17:00. Зарплата водителей составляет около 65 тысяч рублей, кондукторов — 35 тысяч. Кроме того, предоставляется соцпакет, предусмотрен досрочный выход на пенсию по вредности.

Отметим, что по данным портала «Работа России», в «Пассажирское предприятие №8» сейчас готовы принять 230 водителей автобуса. Среди обязательных требований наличие водительского удостоверения категории D, стаж работы от 1 года.

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#Эксклюзивы#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Жалобы#Новости#Сергей Шелест#Автобусы#Юлия Истомина#Водители
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