В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом

Начиная с 17.30 и до 19.00 часов на этих остановках общественного транспорта постоянно стоит больше сотни человек. При этом автобусы, следующие по маршрутам №24, №64, №78 и №95, уже приходят «забитыми до отказа», поэтому зайти в них практически невозможно. Пассажиры настолько тесно стоят друг к другу, что трудно пошевелиться, а двери автобусов еле закрываются.