В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 07:02
Жители Омска каждый будний день с трудом уезжают с центра города на Левый берег. Сложнее всего сесть в общественный транспорт на остановках «КДЦ Маяковский» и «По требованию (ул. Фрунзе)» около «Миллениума».
Начиная с 17.30 и до 19.00 часов на этих остановках общественного транспорта постоянно стоит больше сотни человек. При этом автобусы, следующие по маршрутам №24, №64, №78 и №95, уже приходят «забитыми до отказа», поэтому зайти в них практически невозможно. Пассажиры настолько тесно стоят друг к другу, что трудно пошевелиться, а двери автобусов еле закрываются.
Простояв в среду, 11 октября, на остановке возле «Миллениума» около часа (за это время приехало 5 автобусов №24, — прим. Ред.), корреспондент Города55 решил написать мэру Омска Сергею Шелесту в соцсетях и поинтересоваться, как и когда планируют решать возникшую транспортную проблему.
Как ответил Сергей Шелест, департамент транспорта о проблеме знает и старается ее решить, но городу физически не хватает водителей.
«Мы готовы принять 200 человек. 200 водителей полностью закрыли бы потребность города, но, к сожалению, в конкурентной борьбе муниципальное предприятие ПП № 8 пока проигрывает частным перевозчикам», — ответил Городу55 мэр Омска.
Для того чтобы устроиться водителем в ПП №8, можно обратиться в отдел кадров предприятия по телефонам: 66-58-90 и 66-59-16 с 8:00 до 17:00. Зарплата водителей составляет около 65 тысяч рублей, кондукторов — 35 тысяч. Кроме того, предоставляется соцпакет, предусмотрен досрочный выход на пенсию по вредности.
Отметим, что по данным портала «Работа России», в «Пассажирское предприятие №8» сейчас готовы принять 230 водителей автобуса. Среди обязательных требований наличие водительского удостоверения категории D, стаж работы от 1 года.