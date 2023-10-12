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Омский горсовет

В Омском горсовете одобрили установку сразу 4 мемориальных досок

12 октября 2023, 08:32
Фото: Город55
Омский горсовет
На новых объектах будут имена кавалеров ордена Мужества, деятелей сфер образования и медицины.

В Омском городском Совете сегодня, 12 октября, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было сразу несколько пунктов, связанных с установкой в Омске мемориальных досок, причем большинство этих вопросов было внесено накануне заседания.

В общей сложности шла речь о 4 мемориальных досках:

— на здании школы №148 с именами Алексея Медеведева и Олега Лебедева (это военные, погибшие в ходе СВО и награжденные посмертно орденами Мужества);

* на здании школы №47 с именем Николая Романишина (тоже военного, погибшего в ходе СВО и награжденного посмертно орденом Мужества);

* на здании Академии экономики и предпринимательства с именем профессора Александра Барановского (основателя этого вуза);

* на здании городской больницы №2 с именем Николая Юргеля (покойного главврача).

Во всех этих случаях уже есть одобрение топонимической комиссии, есть источники финансирования: доски будут содержаться за счет заведений, на зданиях которых их разместят, а изготовление и установку оплатят разные юридические и физические лица. В частности, мемориальная доска с именем Николая Романишина уже изготовлена на деньги депутата Сергея Дроздова.

— Ко мне в феврале обратились родственники Николая Романишина, — рассказал Дроздов. — Мы уже собрали весь необходимый пакет документов, заручились согласием топонимической комиссии… Изготовление и установка мемориальной доски за мой счет.

Предложения такого рода традиционно получают в городском Совете единогласное одобрение. Так было и на этот раз. Впрочем, в комитете могут всего лишь определиться с рекомендациями, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски#Сергей Дроздов
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