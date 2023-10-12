В Омском горсовете одобрили установку сразу 4 мемориальных досок

Во всех этих случаях уже есть одобрение топонимической комиссии, есть источники финансирования: доски будут содержаться за счет заведений, на зданиях которых их разместят, а изготовление и установку оплатят разные юридические и физические лица. В частности, мемориальная доска с именем Николая Романишина уже изготовлена на деньги депутата Сергея Дроздова.