В Омском горсовете одобрили установку сразу 4 мемориальных досок

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Омском городском Совете сегодня, 12 октября, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке было сразу несколько пунктов, связанных с установкой в Омске мемориальных досок, причем большинство этих вопросов было внесено накануне заседания.
В общей сложности шла речь о 4 мемориальных досках:
— на здании школы №148 с именами Алексея Медеведева и Олега Лебедева (это военные, погибшие в ходе СВО и награжденные посмертно орденами Мужества);
* на здании школы №47 с именем Николая Романишина (тоже военного, погибшего в ходе СВО и награжденного посмертно орденом Мужества);
* на здании Академии экономики и предпринимательства с именем профессора Александра Барановского (основателя этого вуза);
* на здании городской больницы №2 с именем Николая Юргеля (покойного главврача).
Во всех этих случаях уже есть одобрение топонимической комиссии, есть источники финансирования: доски будут содержаться за счет заведений, на зданиях которых их разместят, а изготовление и установку оплатят разные юридические и физические лица. В частности, мемориальная доска с именем Николая Романишина уже изготовлена на деньги депутата Сергея Дроздова.
— Ко мне в феврале обратились родственники Николая Романишина, — рассказал Дроздов. — Мы уже собрали весь необходимый пакет документов, заручились согласием топонимической комиссии… Изготовление и установка мемориальной доски за мой счет.
Предложения такого рода традиционно получают в городском Совете единогласное одобрение. Так было и на этот раз. Впрочем, в комитете могут всего лишь определиться с рекомендациями, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.