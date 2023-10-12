В Амурской области произошло смертельное ДТП

Согласно информации от телеграм-канала Amur Mash, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Prius, выехал на встречную полосу, что привело к фронтальному столкновению с Nissan Murano, в котором находилась семья. 41-летний водитель кроссовера скончался на месте, его супруга умерла, не дождавшись приезда скорой помощи. Двухлетний ребенок из этой семьи находится в реанимации и находится в коматозном состоянии, пишет ФедералПресс.