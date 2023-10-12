В Амурской области произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Согласно информации от телеграм-канала Amur Mash, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Prius, выехал на встречную полосу, что привело к фронтальному столкновению с Nissan Murano, в котором находилась семья. 41-летний водитель кроссовера скончался на месте, его супруга умерла, не дождавшись приезда скорой помощи. Двухлетний ребенок из этой семьи находится в реанимации и находится в коматозном состоянии, пишет ФедералПресс.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что виновником аварии является сотрудник полиции, занимающий должность старшего инспектора в оперативной группе «Гром». В результате происшествия он получил травму головы, сотрясение мозга, ссадины и ушибы, и на данный момент находится в больнице. В отношении него было возбуждено уголовное дело.