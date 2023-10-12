Традиции в день Михаила Соломенного 13 октября

Также были приметы, связанные с погодой и природой. Если первый снег покрыл землю — зима будет длительной. Если журавли отправились на юг раньше обычного — зима придет раньше. Если береза и липа сбросили всю листву — можно ожидать хороший урожай. Если белки уже в зимней шубе — зима будет мягкой. Свет в тумане указывал на возможные ненастья или изменение погоды.