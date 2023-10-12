Традиции в день Михаила Соломенного 13 октября

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
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Updated Сегодня, 20:52
История этой даты начинается со времен княжества Владимира. По легенде, патриарх Николай II послал Михаила в Корсунь, чтобы он покрестил князя Владимира. Позднее святитель приехал в Киев, где приводил местных жителей к христианству. Сейчас мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.
На этот день были связаны разные традиции. В прошлом, 13 октября (по старому стилю — 30 сентября) молодые женщины сжигали свои соломенные постели. Этот обычай имел не только практическое значение — таким образом меняли грязные постели на новые, но и мистическое — считалось, что он защищает от недоброго влияния. Также старухи сжигали только лапти, чтобы «привлечь зиму». Об этом пишет Общественная служба новостей.
Солому наши предки считали особенной и уважали ее. Говорили, что она обладает силой земной и силой солнечной. Также по соломе, которую вытряхивали из матраса, можно было судить о здоровье того, кто на ней спал.
Детей купали в этот день на пороге, чтобы защитить их от зимних недугов и болезней. Кроме того, порог поливали святой водой, чтобы отгонять темные силы и злых духов.
Также были приметы, связанные с погодой и природой. Если первый снег покрыл землю — зима будет длительной. Если журавли отправились на юг раньше обычного — зима придет раньше. Если береза и липа сбросили всю листву — можно ожидать хороший урожай. Если белки уже в зимней шубе — зима будет мягкой. Свет в тумане указывал на возможные ненастья или изменение погоды.
И, конечно же, 13 октября отмечают именины таких людей, как Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен.