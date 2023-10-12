Теледоктор Мясником дал рекомендации по борьбе с артритом

Александр Мясников выделил три основных аспекта здоровых суставов: двигаться и разрабатывать суставы каждый день, обратить внимание на боль в конечностях и поддерживать прямую спину. Нельзя игнорировать боль, но и полностью отказываться от движения не стоит. Важно понимать, когда боль является сигналом о проблемах, а когда указывает на перетренировку. Также нужно поддерживать прямую спину и равномерно распределять нагрузку на тело.