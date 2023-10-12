Теледоктор Мясником дал рекомендации по борьбе с артритом

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
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Updated Сегодня, 20:40
Причины артрита разнообразны — это могут быть повторяющиеся легкие травмы, разные виды повреждений суставов, частое перенапряжение или генетическая предрасположенность.
Известный врач Александр Мясников в интервью изданию Общественная служба новостей рассказал о опасностях артрита и дал несколько советов для профилактики и лечения. Он объяснил, что артриты — это группа заболеваний, которые поражают суставы и вызывают воспаление. В последние годы все чаще возникает артрит кистей рук даже у молодых людей, и врачи бьют тревогу.
Существует много видов артрита, таких как ревматоидный, псориатический, подагрический, посттравматический и другие. Между вирусными инфекциями и болями в суставах есть связь, которая может длиться до шести недель. Если боль не проходит полгода, то проводится дополнительное обследование с учетом разных симптомов.
Симптомы артрита кистей рук могут различаться в зависимости от причин, формы и характера заболевания. Причины артрита — стресс, наследственность, инфекционные заболевания, сахарный диабет, подагра, травмы кистей, аутоимунные заболевания, аллергия, интоксикация, переохлаждение, перегрев, гормональная перестройка организма женщин и лишний вес. Избыточная физическая нагрузка на руки также увеличивает риск развития артрита.
Для борьбы с артритом помогают специальные упражнения и хондропротекторы. Если хондропротекторы не помогают после полугода, то продолжать их принимать бессмысленно. Лечение артрита также включает препараты нестероидного происхождения, которые облегчают боль и снимают воспаление. Инъекции гиалуроновой кислоты — один из популярных методов лечения, но их эффект проходит быстро.
Александр Мясников выделил три основных аспекта здоровых суставов: двигаться и разрабатывать суставы каждый день, обратить внимание на боль в конечностях и поддерживать прямую спину. Нельзя игнорировать боль, но и полностью отказываться от движения не стоит. Важно понимать, когда боль является сигналом о проблемах, а когда указывает на перетренировку. Также нужно поддерживать прямую спину и равномерно распределять нагрузку на тело.