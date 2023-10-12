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Рост цен на оливковое масло в Европе: причины и последствия

12 октября 2023, 06:27
Цены на оливковое масло в странах Европы резко возросли. Главной причиной такого роста является небывалая засуха, которая произошла в 2023 году. В странах, где выращивается оливки, температура значительно повысилась, а осадков не было.

Такая ситуация сложилась в Испании, Италии и Португалии — главных производителях оливок в мире. Из-за засухи запасы оливок в этих странах упали до катастрофического уровня, пишет ИА RuNews24.ru

Например, в Испании обеспечивается около 40% всего производства оливкового масла в мире. Однако этот год испанцы ожидают значительное падение урожая оливок — в два раза меньше, чем обычно.

Уже в 2022 году эксперты предупреждали, что глобальное потепление может негативно сказаться на выращивании оливок в ключевых странах-производителях. Высокие цены на оливковое масло могут стать сюрпризом для покупателей, и это уже произошло.

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