Рост цен на оливковое масло в Европе: причины и последствия

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Такая ситуация сложилась в Испании, Италии и Португалии — главных производителях оливок в мире. Из-за засухи запасы оливок в этих странах упали до катастрофического уровня, пишет ИА RuNews24.ru
Например, в Испании обеспечивается около 40% всего производства оливкового масла в мире. Однако этот год испанцы ожидают значительное падение урожая оливок — в два раза меньше, чем обычно.
Уже в 2022 году эксперты предупреждали, что глобальное потепление может негативно сказаться на выращивании оливок в ключевых странах-производителях. Высокие цены на оливковое масло могут стать сюрпризом для покупателей, и это уже произошло.