Рост цен на оливковое масло в Европе: причины и последствия

Цены на оливковое масло в странах Европы резко возросли. Главной причиной такого роста является небывалая засуха, которая произошла в 2023 году. В странах, где выращивается оливки, температура значительно повысилась, а осадков не было.