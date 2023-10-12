Психолог рассказала, насколько эффективна анималотерапия при тревоге

Домашние животные, особенно собаки, являются отличными компаньонами в анималотерапии. Они чувствительно реагируют на состояние человека, заботятся о нем и обеспечивают любовь и утешение, которые нам так необходимы, когда мы грустим или болеем. Просто присутствие собаки рядом с нами может помочь справиться с ощущением одиночества и улучшить наше настроение. Исследования показывают, что они действительно способны снижать тревожность и корректировать депрессивные состояния, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».