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Published Сегодня, 06:26

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Психолог рассказала, насколько эффективна анималотерапия при тревоге

12 октября 2023, 06:26
В осенний период, когда у многих людей возникает хандра и усиливаются депрессивные состояния, можно использовать анималотерапию для борьбы с тревожностью. Психолог Рената Бахтеева рассказала о том, какие животные помогают в таких случаях и насколько эффективна данная методика.

Домашние животные, особенно собаки, являются отличными компаньонами в анималотерапии. Они чувствительно реагируют на состояние человека, заботятся о нем и обеспечивают любовь и утешение, которые нам так необходимы, когда мы грустим или болеем. Просто присутствие собаки рядом с нами может помочь справиться с ощущением одиночества и улучшить наше настроение. Исследования показывают, что они действительно способны снижать тревожность и корректировать депрессивные состояния, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Когда человек испытывает стресс и проявляет агрессию или невроз, кошки могут стать его лучшими спутниками. Вокруг них царит спокойная и расслабленная атмосфера, которая может передаться и на нас. Между кошкой и ее хозяином может возникнуть особая связь и преданная дружба.

Для тех, кто страдает от тревоги, рекомендуют содержать рыбок. Просмотр их плавания в воде может успокоить мозговые волны и снизить артериальное давление. Если вы пережили травму, полезно проводить время с лошадьми или плавать с дельфинами. Эти животные помогут укрепить доверие и преодолеть страхи, восстановив ощущение безопасности.

При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР), по мнению эксперта, лучше завести птиц. Они живут в своем домике, не загрязняют окружающее пространство и могут создавать успокаивающую мелодичную музыку своими пением и щебетанием.

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