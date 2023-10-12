Психолог рассказала, насколько эффективна анималотерапия при тревоге

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Домашние животные, особенно собаки, являются отличными компаньонами в анималотерапии. Они чувствительно реагируют на состояние человека, заботятся о нем и обеспечивают любовь и утешение, которые нам так необходимы, когда мы грустим или болеем. Просто присутствие собаки рядом с нами может помочь справиться с ощущением одиночества и улучшить наше настроение. Исследования показывают, что они действительно способны снижать тревожность и корректировать депрессивные состояния, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Когда человек испытывает стресс и проявляет агрессию или невроз, кошки могут стать его лучшими спутниками. Вокруг них царит спокойная и расслабленная атмосфера, которая может передаться и на нас. Между кошкой и ее хозяином может возникнуть особая связь и преданная дружба.
Для тех, кто страдает от тревоги, рекомендуют содержать рыбок. Просмотр их плавания в воде может успокоить мозговые волны и снизить артериальное давление. Если вы пережили травму, полезно проводить время с лошадьми или плавать с дельфинами. Эти животные помогут укрепить доверие и преодолеть страхи, восстановив ощущение безопасности.
При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР), по мнению эксперта, лучше завести птиц. Они живут в своем домике, не загрязняют окружающее пространство и могут создавать успокаивающую мелодичную музыку своими пением и щебетанием.