Программист дал рекомендации по изучению IT-направлений для школьников

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По его мнению, начать погружение в эту сферу можно с создания веб-страниц и разработки игр. Методолог советует школьникам обратить внимание на направление создания веб-страниц через использование языков программирования (frontend-разработка). Он отмечает, что такое обучение поможет развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Это направление подходит для детей среднего школьного возраста (12-14 лет), которые любят решать нестандартные задачи и готовы зарабатывать на своих знаниях, пишет RT.
Еще одно интересное направление для подростков — создание игр (GameDev-разработка/Game-дизайн). По словам Мушты, это развивает творческие способности, пространственное мышление и логику у детей. Возраст, с которого можно начинать заниматься этим направлением — семь-десять лет. Начинать стоит с создания простых квестов или чат-ботов.
GameDev-разработка научит языкам программирования, основам 3D-моделирования и анимации, а также работе с аудио.
Если ваш ребенок интересуется работой с сайтами или приложениями и хочет делать их удобными и понятными, Мушта рекомендует обратить внимание на UX/UI-дизайн. Это направление поможет развить дизайнерские навыки и умение работать с людьми. Оно подходит для детей старшего школьного возраста (14-17 лет), которые уже знакомы с созданием сайтов и программ.
Обучение UX/UI-дизайну поможет изучить методы исследования пользователей, создавать прототипы, проектировать интерфейсы и иметь представление о психологии и аналитике.
Мобильная разработка — создание приложений для мобильных устройств — поможет детям разобраться в принципах работы с различными платформами и языками программирования. Это направление подходит для учеников средней и старшей школы.
В ходе обучения мобильной разработке подросток изучит языки программирования для Android и iOS, а также принципы работы с мобильными операционными системами и инструменты тестирования мобильных приложений.
Наконец, одно из наиболее сложных, но интересных и прикладных направлений — работа с данными (Data Science). Работая в этой сфере, дети смогут понять, как использовать данные для принятия важных решений в бизнесе, науке и обществе.
Специалисты в этой области играют важную роль в разработке новых продуктов и услуг, а также создании инновационных решений на основе анализа данных. Обучение можно начинать с 10 лет, но для детей старшего возраста (14-17 лет) это направление может быть особенно интересным.
В ходе обучения дети осваивают библиотеки для анализа данных, такие как pandas, numpy, scikit-learn, а также языки программирования Python и SQL. Отмечается, что специалисты, владеющие языком программирования Python, находятся в большом спросе на рынке, и обучение этому языку проводится во всех школах страны.