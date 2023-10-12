Программист дал рекомендации по изучению IT-направлений для школьников

По его мнению, начать погружение в эту сферу можно с создания веб-страниц и разработки игр. Методолог советует школьникам обратить внимание на направление создания веб-страниц через использование языков программирования (frontend-разработка). Он отмечает, что такое обучение поможет развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Это направление подходит для детей среднего школьного возраста (12-14 лет), которые любят решать нестандартные задачи и готовы зарабатывать на своих знаниях, пишет RT.