Подросток признал свою вину в «минировании» школы № 20 в Свердловской области

По делу подростка возбудили уголовное дело по статье 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) второй части. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет судебного решения.