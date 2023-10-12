Подросток признал свою вину в «минировании» школы № 20 в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Инцидент произошел 15 сентября 2023 года, когда 16-летний молодой человек «заминировал» школу № 20 в Серове, пишет ФедералПресс.
Оказывается, задание на «минирование» школы было дано подростку через популярный среди молодых людей интернет-мессенджер. Он признал свою вину и пояснил, что сожалеет о своих действиях, как сообщили в антитеррористической комиссии.
По делу подростка возбудили уголовное дело по статье 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) второй части. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет судебного решения.