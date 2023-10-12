Почти 350 тысяч туристских поездок совершено на Сахалин и Курилы с начала 2023 года

Список ключевых достопримечательностей практически не изменился: как правило, туристов привлекает посещение лагуны Буссе, мысов Птичьего и Великана, маяка Анива, бухты Тихой и Курильских островов. В 2023 году специалисты минтуризма отмечают рост спроса на пешие походы — это, по мнению экспертов, связано с развитием соответствующей инфраструктуры. В летнее время года обустроены зоны отдыха у воды в Анивском, Углегорском, Долинском, Холмском и Невельском муниципалитетах, что привлекло дополнительный поток гостей. На пляже в районе завода СПГ в Пригородном (Корсаковский район) установили кабины для переодевания и душевые. Кроме этого, продолжается обустройство прибрежной зоны в селе Охотском. Кроме того, в Сахалинской области заработали несколько глэмпингов — их построили за счет грантовых средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин.