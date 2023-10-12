Переводчики, экологи и экономисты не удовлетворены выбором своей профессии

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На первом месте по преданности своему делу находятся архитекторы: 80% опрошенных выбрали бы свою профессию снова, если бы у них была такая возможность. На втором месте находятся программисты с 79%, а на третьем — психологи с 75%, сообщает RT.
Также большинство сметчиков и спортивных тренеров (7 из 10) выбрали бы свою профессию снова. То же самое заявили 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов.
Доля дизайнеров, которые преданы своей работе, составила 65%, автомехаников — 61%, юристов — 60%.
Реже всего довольны своим первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).
В опросе приняли участие 4,8 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 24 профессиональных групп.
Исследование проводилось во всех регионах России.