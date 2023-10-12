Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты

Также в МЧС предложили ограничить места для курения вейпов и «электронок». Курить запретят на территории складов и баз, сенокосных угодий, медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, местах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей газов.