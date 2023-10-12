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Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты

12 октября 2023, 04:17
Фото: 1MI
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Омский школьник потерял сознания после курения электронной сигареты

Подростку вызвали скорую помощь и привели в чувства.

В Омской области 14-летний подросток потерял сознание после курения электронной сигареты. Пост об этом происшествии появился 11 октября в паблике «Инцидент Омск» ВКонтакте.

«В Крутинке Омской области парень (8 класс, 14 лет) потерял сознание на школьной территории возле туалета. Случилось это после парения электронной сигареты. После этого события набежали учителя, вызвали скорую, ребенка откачали, сейчас с ним все хорошо», — говорится в сообщении.

Напомним, что весной Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов.

Также в МЧС предложили ограничить места для курения вейпов и «электронок». Курить запретят на территории складов и баз, сенокосных угодий, медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, местах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей газов.

«Электронки» и вейпы попадут под запрет. В России ограничат места для курения
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#Происшествия#Здоровье#Омск#Скорая помощь#Врач#Курение#Скорая#Крутинка#Евгений Игишев#Вейп#Сигарета
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