Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Омской области 14-летний подросток потерял сознание после курения электронной сигареты. Пост об этом происшествии появился 11 октября в паблике «Инцидент Омск» ВКонтакте.
«В Крутинке Омской области парень (8 класс, 14 лет) потерял сознание на школьной территории возле туалета. Случилось это после парения электронной сигареты. После этого события набежали учителя, вызвали скорую, ребенка откачали, сейчас с ним все хорошо», — говорится в сообщении.
Напомним, что весной Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Авторами инициативы стали руководители и представители всех фракций — более 400 депутатов.
Также в МЧС предложили ограничить места для курения вейпов и «электронок». Курить запретят на территории складов и баз, сенокосных угодий, медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, местах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей газов.