Омские Минфин и РЭК окончательно проиграли судебное дело о 65 млн межтарифной разницы

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационным жалобам министерства финансов и Региональной энергетической комиссии Омской области. Эти документы были поданы в рамках судебной тяжбы двух ведомств с ООО «Омская областная газовая компания», которая тянется с 2021 года.
Все началось с иска «ООГК» о взыскании межтарифной разницы за 2019 и 2020 годы год в размере 64,9 млн рублей, которую истец квалифицировал как убытки, понесенные по вине РЭК: последняя установила тарифы на газ ниже экономически обоснованной цены, а значит, поставщик газа должен был получить компенсацию из областного бюджета. Суд первой инстанции удовлетворил эти требования частично, постановив взыскать с Минфина 40,7 млн. В апелляции сумма увеличилась до 64,9 млн. Тогда Минфин и РЭК и подали кассационную жалобу.
— Министерство полагает, — говорится в документе, — что суд апелляционной инстанции, усматривая наличие причинно-следственной связи между действиями одного органа исполнительной власти Омской области (РЭК) и возникшими у общества убытками, неправомерно возлагает обязанность по их возмещению на другой орган — министерство.
РЭК со своей стороны утверждает в жалобе, что истец компенсировал свои убытки за 2019 год благодаря повышению тарифа на 2021 год, а в 2020-м никаких убытков не нес благодаря уменьшению объемов продаж.
Правительство Омской области направило в суд официальный отзыв в поддержку РЭК с просьбой отменить решения предыдущих инстанций. Судьи приобщили этот документ к делу, но к просьбе не прислушались: обе жалобы были отклонены.
— Проанализировав характер, а также экономические результаты регулируемой деятельности общества, — говорится в решении, — констатировав возникновение у общества выпадающих доходов, которые подлежат возмещению за счет средств бюджета Омской области, в том числе в связи с отсутствием механизма компенсации таких доходов, утвержденного публичным образованием применительно к спорным периодам, апелляционная коллегия сочла исковые требования подлежащими удовлетворению на заявленную истцом сумму.
В решении говорится о том, что Минфин является в данном случае не ответчиком, а представителем публично-правового образования, из казны которого должны возмещаться убытки истца.
Таким образом, областному правительству все же придется выплатить почти 65 млн рублей межтарифной разницы. Впрочем, у Минфина и РЭК есть еще возможность оспорить решение в Верховном суде.
Напомним: «Омская областная газовая компания» принадлежит известному омскому бизнесмену Денису Кришкевичу. Ее выручка за прошлый год превысила 470 млн рублей, но в целом деятельность фирмы убыточна, начиная с 2019 года.