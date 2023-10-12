Омские Минфин и РЭК окончательно проиграли судебное дело о 65 млн межтарифной разницы

Все началось с иска «ООГК» о взыскании межтарифной разницы за 2019 и 2020 годы год в размере 64,9 млн рублей, которую истец квалифицировал как убытки, понесенные по вине РЭК: последняя установила тарифы на газ ниже экономически обоснованной цены, а значит, поставщик газа должен был получить компенсацию из областного бюджета. Суд первой инстанции удовлетворил эти требования частично, постановив взыскать с Минфина 40,7 млн. В апелляции сумма увеличилась до 64,9 млн. Тогда Минфин и РЭК и подали кассационную жалобу.