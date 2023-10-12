«Омскэлектро» осветило улицу 20 лет РККА

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Сегодня, 12 октября, в Октябрьском округе Омска запустили новую линию освещения. Современные железобетонные опоры со светодиодными светильниками сотрудники «Омскэлектро» установили по четной стороне улицы 20 лет РККА от пересечения с 8-й Линией в сторону 3-го Разъезда.
Местный житель Дмитрий Воликов рассказал, что освещения на 20 лет РККА раньше не было, его ждали больше двух лет.
«Мы, жители данного микрорайона, обратились в администрацию города, чтобы у нас на улице 20 лет РККА сделали освещение. Здесь находится пешеходный переход, дети ходят в школу, в колледж. Было темно, улица освещалась окнами, а на днях появились фонари. Очень приятно, что администрация города и компания „Омскэлектро“ все это сделала, спасибо им».
Подробнее о новой линии освещения рассказал генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский:
«Новая линия освещения на улице 20 лет РККА достаточно большой протяженности — 1,5 километра. Здесь расположены жилые дома, несколько социальных объектов — детсад, детская поликлиника №5, школа искусств №6. Мы разместили 61 светоточку, основная масса светильников мощностью в 100 Вт, еще несколько — в 150 Вт. Что касается финансов, то эта улица обошлась примерно в 4 млн рублей».
Он отметил, что линия построена по поручению мэра Омска Сергея Шелеста в рамках программы по модернизации и строительству новых объектов наружного освещения, которая уже продлена на 2024-25 годы. Сейчас в работе еще 11 улиц разной протяженности — от очень короткой до длинной, на несколько километров. Все они будут освещены к завершению сезона в ноябре.
Начальник отдела контроля за ходом строительства линейных объектов городского депстроя Татьяна Дранова уточнила, где еще появится свет в ближайшее время.
«В этом году запланировано строительство еще семи крупных объектов протяженностью более километра: по улицам 1-я Железнодорожная, 3-я Ленинградская, 26-я Рабочая, 14-я Чередовая, Воровского, Химиков и по Окружной дороге. Наиболее масштабные из них — линия по четной стороне улицы Химиков протяженностью более 3,5 километра и линия вдоль Окружной дороги протяженностью 5,3 километра. В целом на 2023 год было предусмотрено строительство 35 линий наружного освещения общей протяженностью 32 километра. На эти цели было выделено более 133 млн рублей. На сегодняшний день уже построено 24 объекта протяженностью более 18 километров. Строительство объектов наружного освещения осуществляется в соответствии с адресной инвестиционной программой и в последующие два года планируется построить еще 60 линий наружного освещения», — подытожила Татьяна Дранова.
К новым объектам энергетики приступят ранней весной, как только оттает грунт.
«Проектом заложены серьезные деньги: на следующий год — порядка 100 млн рублей. Но бюджеты еще не утверждены, мы бьемся за то, чтобы сумма была увеличена, потому что потребность города в освещении высокая. Мы очень серьезно недоосвещены по сравнению с другими городами-миллионниками. Это проблема, которую мы усилиями мэра решаем. Ждем еще помощи из областного бюджета и, я надеюсь, что за эти три года мы сделаем серьезный скачок вперед в плане освещенности города и его магистралей, а также снижения аварийности», — подчеркнул Андрей Жуковский.