«Омскэлектро» осветило улицу 20 лет РККА

Он отметил, что линия построена по поручению мэра Омска Сергея Шелеста в рамках программы по модернизации и строительству новых объектов наружного освещения, которая уже продлена на 2024-25 годы. Сейчас в работе еще 11 улиц разной протяженности — от очень короткой до длинной, на несколько километров. Все они будут освещены к завершению сезона в ноябре.