Нутрициолог назвала продукты, помогающие сохранить здоровый мозг

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Нутрициолог Екатерина Старновская рассказала о продуктах, которые следует добавить в рацион для поддержания здоровья после 30 лет. Правильное использование этих продуктов поможет избежать возрастных проблем со здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Лосось — настоящий секрет здоровья. Он содержит много омега-3 жирных кислот, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье мозга. Авокадо является ценным источником мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень „плохого“ холестерина и поддерживают здоровье сердца. Витамин Е, содержащийся в авокадо, является натуральным антиоксидантом, который омолаживает кожу и защищает от свободных радикалов», — рассказала Старновская.
Грецкие орехи — настоящее сокровище питательных веществ. Они содержат полиненасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и поддерживают активность мозга не только у людей после 30 лет, но и у детей. Они также богаты витаминами B и E, а также магнием, калием и железом.
«Забудьте о том, что морковь полезна! Шпинат — это настоящий суперфуд. Он содержит много антиоксидантов, витаминов и минералов. Шпинат помогает укрепить кости, поддерживает здоровье глаз и нормализует кровяное давление», — отметила Старновская.
Также стоит обратить внимание на ягоды, которые имеют множество полезных свойств. Ягоды содержат много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения, укрепляют иммунную систему и поддерживают здоровье кожи. Поэтому ягоды являются важным продуктом для зрелого организма.