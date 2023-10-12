Нутрициолог назвала продукты, помогающие сохранить здоровый мозг

Грецкие орехи — настоящее сокровище питательных веществ. Они содержат полиненасыщенные жиры, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и поддерживают активность мозга не только у людей после 30 лет, но и у детей. Они также богаты витаминами B и E, а также магнием, калием и железом.