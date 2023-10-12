Новый митрополит, прибавление автобусов и остановка «бурого медведя». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Новость №1. Омский митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением преклонного возраста
На заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Теперь руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением 75-летия. Он занимал этот пост с 2012 года и прошение об уходе подавал еще в 2015 году. Сейчас митрополиту Владимиру 83 года.
Новость №2. С середины октября в городе увеличат количество автобусов
Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. С 16 октября дополнительный транспорт появится на маршрутах №95, 79, 61, 110, 94, 63, 58, 45, 26, 25 и 23. На некоторые маршруты планируется добавить автобусы средней вместимости, на некоторые большой. Подробнее об увеличении количества машин на каждом из маршрутов читайте в материале.
Новость №3. Остановки имени «бурого медведя» и «копченой колбасы»
После предложения переименовать остановку общественного транспорта «Арена Омск» в «Хоккейный клуб „Авангард“», на заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам депутат Сергей Дроздов саркастически предложил переименовать остановку «Цирк» в «Остановку имени бурого медведя», а остановку «Центральный рынок» — в «Остановку имени копченой колбасы».