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Published Сегодня, 14:21

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Новый митрополит, прибавление автобусов и остановка «бурого медведя». Омск сегодня

12 октября 2023, 14:21
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением преклонного возраста

На заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Теперь руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением 75-летия. Он занимал этот пост с 2012 года и прошение об уходе подавал еще в 2015 году. Сейчас митрополиту Владимиру 83 года.

В Омской области назначили нового митрополита
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Новость №2. С середины октября в городе увеличат количество автобусов

Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. С 16 октября дополнительный транспорт появится на маршрутах №95, 79, 61, 110, 94, 63, 58, 45, 26, 25 и 23. На некоторые маршруты планируется добавить автобусы средней вместимости, на некоторые большой. Подробнее об увеличении количества машин на каждом из маршрутов читайте в материале.

В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах
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Новость №3. Остановки имени «бурого медведя» и «копченой колбасы»

После предложения переименовать остановку общественного транспорта «Арена Омск» в «Хоккейный клуб „Авангард“», на заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам депутат Сергей Дроздов саркастически предложил переименовать остановку «Цирк» в «Остановку имени бурого медведя», а остановку «Центральный рынок» — в «Остановку имени копченой колбасы».

«Остановка имени бурого медведя»: в Омском горсовете одобрили еще одно переименование
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