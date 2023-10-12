Новый митрополит, прибавление автобусов и остановка «бурого медведя». Омск сегодня

На заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Теперь руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир уйдет на покой в связи с достижением 75-летия. Он занимал этот пост с 2012 года и прошение об уходе подавал еще в 2015 году. Сейчас митрополиту Владимиру 83 года.