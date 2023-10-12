Министров собираются исключить из состава правительства Омской области

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Так, проект закона предполагает исключить министров из состава правительства Омской области и установить сроки действия заключаемых с губернатором контрактов для лиц, замещающих отдельные государственные должности. Трудовые договоры теперь планируют заключать всего на 1 год.
«Исключение министров из состава правительства позволит повысить ответственность заместителей председателя правительства и существенно увеличит скорость принятия решений» — рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Также предлагается дополнить перечень полномочий заместителей председателя правительства, добавив к его полномочиям исполнение временных обязанностей губернатора, а также право подписания правовых правительственных актов.