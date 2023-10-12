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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Министров собираются исключить из состава правительства Омской области

Министров собираются исключить из состава правительства Омской области

12 октября 2023, 13:18
Фото: Город55
Такое предложение обозначено законопроекте, поступившем в региональный парламент 10 октября.

Так, проект закона предполагает исключить министров из состава правительства Омской области и установить сроки действия заключаемых с губернатором контрактов для лиц, замещающих отдельные государственные должности. Трудовые договоры теперь планируют заключать всего на 1 год.

«Исключение министров из состава правительства позволит повысить ответственность заместителей председателя правительства и существенно увеличит скорость принятия решений» — рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Также предлагается дополнить перечень полномочий заместителей председателя правительства, добавив к его полномочиям исполнение временных обязанностей губернатора, а также право подписания правовых правительственных актов.

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