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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 18:02

Конфликт Палестина-Израиль: роль Ирана и других стран

12 октября 2023, 17:57
Кроме Ирана, маловероятно, что какие-либо другие страны вмешаются в палестино-израильский конфликт, но и если Иран действует, то при помощи посредников. Сегодня реакция арабо-мусульманского мира зависит от военной мощи, которую выберет правительство Израиля.

Согласно мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, вероятность эскалации противостояния между Палестиной и Израилем на более высокий уровень с привлечением других стран к конфликту не высока. Возможно, есть и другие страны, которые имеют интересы в отношении Израиля, но они не будут открыто вмешиваться. Если Иран будет действовать, то скорее всего это произойдет через своих союзников, например, «Хезболлу», у которой есть значительный арсенал вооружений, способный охватить всю территорию Израиля. В арабо-израильском мире есть силы, которые считают, что Запад истощил свои ресурсы из-за украинского конфликта и не сможет поддерживать представителей тех сил, которые могут помочь палестинцам. Однако все зависит от того, какие шаги предпримет руководство Израиля, подчеркнул специалист в в интервью RuNews24.Ru .

В ходе конфликта погибает много мирных жителей Газы, что вызывает гнев арабов. Даже в Сирии есть неправительственные партии, которые имеют серьезное влияние на власть и могут привлечь внимание Израиля к проблеме Голанских высот, которые до сих пор находятся под контролем израильтян. Хотя Нетаньяху высказался о своем намерении уничтожить ХАМАС после атаки, это уже было сказано не раз. Другой вопрос, что даже частичные действия, например, блокада Газы, вызывают серьезную реакцию со стороны арабо-мусульманских сил.

Эксперт также оговорился, что в данном конфликте открытое объявление войны — необязательный элемент. Мы находимся в эпоху, когда конфликты начинаются с неожиданных ударов, и такие удары могут продолжаться, как было продемонстрировано недавним обстрелом КПП на границе Египта и сектора Газа. В этой ситуации Израилю может стать очень неприятно. Все зависит от того, какие шаги предпримет Нетаньяху и его помощники.

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