Конфликт Палестина-Израиль: роль Ирана и других стран

Согласно мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, вероятность эскалации противостояния между Палестиной и Израилем на более высокий уровень с привлечением других стран к конфликту не высока. Возможно, есть и другие страны, которые имеют интересы в отношении Израиля, но они не будут открыто вмешиваться. Если Иран будет действовать, то скорее всего это произойдет через своих союзников, например, «Хезболлу», у которой есть значительный арсенал вооружений, способный охватить всю территорию Израиля. В арабо-израильском мире есть силы, которые считают, что Запад истощил свои ресурсы из-за украинского конфликта и не сможет поддерживать представителей тех сил, которые могут помочь палестинцам. Однако все зависит от того, какие шаги предпримет руководство Израиля, подчеркнул специалист в в интервью RuNews24.Ru .