Как побороть гнев и раздражительность

Чтобы не заплакать в стрессовой ситуации, можно использовать несколько советов. Важно осознавать свои эмоции и понимать, что чувства возникают не случайно. Сосредоточьтесь на своих мыслях и постарайтесь разобраться, какие мысли вызывают слезы. Изучите свою самокритичность и перестаньте критиковать себя. Попробуйте отвлечься от слез, сосредоточившись на дыхании или визуализации. Если не получается сдержать эмоции, можно выйти из ситуации или обратиться к кому-то за поддержкой.