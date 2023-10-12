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Posted Сегодня, 20:23

Published Сегодня, 20:23

Modified Сегодня, 20:35

Updated Сегодня, 20:35

Как побороть гнев и раздражительность

12 октября 2023, 20:23
Журналисты рассказали, как справиться с гневом и не плакать в стрессовой ситуации.<br/> .

Известно, что раздражение и гнев могут возникать по разным причинам. Например, недостаток солнечного света может повлиять на ваше настроение, особенно в позднюю осень или зиму. В таких случаях полезно проводить больше времени на свежем воздухе в светлое время суток и не перегружать себя работой.

Также важной ролью играет качество сна. Недосыпание может вызывать раздражительность и плохое самочувствие. Постарайтесь укрепить режим сна: ложитесь спать в одно и то же время, создайте комфортные условия для сна, исключите гаджеты из спальни и не плотно перекусывайте перед сном.

Еще одна причина раздражительности — потребление большого количества сладкого. Сахар стимулирует мозг и может вызывать зависимость. Поэтому полезно ограничить потребление сахара и следить за его количеством в пище.

Гормональный сбой также может быть причиной раздражительности. Если у вас заметно меняется настроение перед месячными, это считается нормальным. Однако, если раздражительность длится долго, стоит обратиться к врачу.

Физические нагрузки и отказ от вредных привычек могут также повлиять на ваше настроение, пишет Общественная служба новостей. Постарайтесь делать перерывы между тренировками и дайте организму время адаптироваться после отказа от сигарет, кофе или спиртного.

Если раздражительность не связана с физиологическими причинами, это может быть признаком расстройства психики. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для консультации.

Чтобы не заплакать в стрессовой ситуации, можно использовать несколько советов. Важно осознавать свои эмоции и понимать, что чувства возникают не случайно. Сосредоточьтесь на своих мыслях и постарайтесь разобраться, какие мысли вызывают слезы. Изучите свою самокритичность и перестаньте критиковать себя. Попробуйте отвлечься от слез, сосредоточившись на дыхании или визуализации. Если не получается сдержать эмоции, можно выйти из ситуации или обратиться к кому-то за поддержкой.

Важно помнить, что плач может быть естественной реакцией человека на стрессовые ситуации. Слезы вызывают сочувствие и сострадание у других людей и могут укрепить связь между ними.

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