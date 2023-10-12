Как бороться с онихолизисом ногтей

Лечение онихолизиса зависит от его причины. Необходимо обратиться к врачу и пройти нужные анализы для выяснения причины заболевания. Дальнейшее лечение может включать корректировку питания, прием добавок, противогрибковых и антибактериальных препаратов. В некоторых случаях может потребоваться операция по удалению части или полностью поврежденного ногтя. После этого необходимо провести процедуру восстановления с помощью лекарств на основе желатина.