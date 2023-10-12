Как бороться с онихолизисом ногтей

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
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Updated Сегодня, 20:43
Если под поврежденный ноготь попала инфекция, то онихолизис будет развиваться еще быстрее. То же самое может произойти, если мастер при маникюре или педикюре использует некачественные средства или нестерильные инструменты.
Системные причины онихолизиса включают низкий уровень железа, злокачественные опухоли, нарушение кровообращения, заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания и дерматозы. Прием некоторых лекарств, таких как гормональные, также может вызвать онихолизис. Если причина заболевания неизвестна, то его считают идиопатическим.
Определить наличие онихолизиса несложно. Ноготь начинает отслаиваться от ложа, его целостность нарушается, ноготь отходит от кожи, под него забивается грязь, что усугубляет ситуацию и вызывает дискомфорт. Кроме того, сам ноготь становится хрупким, истончается, на нем появляются пятна и белые полоски, края выглядят неровными, отслаивается кутикула.
Если поврежденный ноготь приобрел коричневый оттенок, это может указывать на проникновение грибков. Темно-зеленый цвет может свидетельствовать о наличии инфекции. Грибки и бактерии часто атакуют ноготь, если между ним и ложем образуется достаточное пространство, пишет Общественная служба новостей.
Лечение онихолизиса зависит от его причины. Необходимо обратиться к врачу и пройти нужные анализы для выяснения причины заболевания. Дальнейшее лечение может включать корректировку питания, прием добавок, противогрибковых и антибактериальных препаратов. В некоторых случаях может потребоваться операция по удалению части или полностью поврежденного ногтя. После этого необходимо провести процедуру восстановления с помощью лекарств на основе желатина.
Для остановки развития онихолизиса можно использовать народные средства. Для этого можно применять ванночки на основе морской соли или раствора желатина. Также полезными являются настойки из трав, таких как череда, чистотел, подорожник, хвощ, крапива, шалфей и ромашка. Компрессы с использованием алоэ также могут быть эффективны.
Для предотвращения онихолизиса следует носить удобную обувь, следить за длиной ногтей, делать маникюр и педикюр только в проверенных салонах, избегать гель-лака, следить за уровнем железа и кальция в организме, а также исключить из рациона алкоголь, жирную и жареную пищу.